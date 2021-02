Georgia Ambrosoli, figlia Simona Tagli/ “Ho rischiato di perderla per la tv e…”

Ha rischiato di perdere la custodia della figlia Georgia Ambrosoli per via della sua partecipazione all’Isola dei Famosi ed è per questo che all’epoca la sua comparsata durò solo un paio di giorni. Di questo è certa Simona Tagli che ospite di Oggi è un altro giorno nel pomeriggio potrebbe tornare sull’argomento diatriba con il suo ex compagno e non solo. L’amata figlia Georgia è nata dal rapporto dello showgirl, ora imprenditrice nel campo della bellezza, con il compagno Francesco Ambrosoli. La bambina è nata nell’estate 2005 ma la loro relazione finì qualche tempo dopo tanto che, proprio quando lei decise di partecipare all’Isola dei Famosi, lui sembrava pronto a portarle via la bambina chiedendo l’affidamento per l’assenza della madre. A quel punto Simona Tagli tornò, decise di lasciare il mondo della televisione e di fare voto di castità proprio per pregare Dio di vincere la battaglia per avere indietro la sua bambina.

Simona Tagli: “Il mio voto di castità dedicato a mia figlia”

Come lei stessa ha raccontato a Diva e Donna: “Eravamo entrambi adulti, caratteri già formati e una propria storia. Volevamo un figlio, ma il suo arrivo ci ha destabilizzato.. Ho dovuto affrontare una dura guerra legale per l’affido di mia figlia. Quando ho capito che le donne dello spettacolo non sono ben viste negli ambienti giuridici in quanto a capacità genitoriale, mi sono messa a casa in un attimo (…)”. Proprio per questo Simona Tagli ha lasciato il mondo dello spettacolo e la figlia Georgia non poteva essere più contenta. La madre, infatti, ha fatto addirittura voto di castità per questo: “Ho tirato fuori le palle e ho condotto i giochi come ho voluto e ho fatto un voto di castità”.



