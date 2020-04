Georgia Groome, fidanzata di Rupert Grint, chi è/ Attrice 28enne figlia di insegnante

Georgia Groome è la fidanzata di Rupert Grint, l’attore britannico famoso per aver interpretato il simpatico Ron Weasley nella saga di Harry Potter. Ma scopriamo qualcosa di più su questa “misteriosa” ragazza che a breve diverrà mamma, come annunciato dal magazine People nelle scorse ore. Georgia è nata l’11 febbraio del 1992 a Nottingham, in Inghilterra, ed è fidanzata con Rupert da diversi anni, anche se non si sa con esattezza la data precisa dell’inizio del loro amore in quanto la coppia ha sempre cercato di stare lontana dai riflettori, privilegiando la propria privacy. Secondo alcune fonti i due si frequentano dal 2011, anche se il mondo è venuto a conoscenza della loro storia d’amore solamente l’anno scorso, nel 2019, tramite una foto pubblicata sui social. Georgia è un’attrice, come il suo compagno di vita nonché futuro padre di suo figlio, anche se non così nota come “Ron”. Il suo debutto sul set è datato 2001, quando la stessa aveva solo nove anni, nella serie tv “A Fish Out Of Water”. Sempre nello stesso anno è poi apparso nella serie “Dangerville”, interpretando un’orfanella.

GEORGIA GROOME: IL PADRE CHEF E’ MORTO NEL 2009

Nel 2006 è poi arrivato il debutto sul grande schermo, ottenendo una parte nel film “London to Brighton”, dove ha interpretato una ragazzina adolescente. Quindi, sempre nello stesso anno, il ruolo in “Serious Amazon” per la CBBC, e l’anno successivo la partecipazione al corto “My Mother” di Elaine Wickham. Nel 2008 ha quindi recitato in tre film, a cominciare dall’horror “The Cottage”, passando per “La mia vita è un disastro”, e arrivando fino a “The Disappeared”. La sua carriera teatrale è invece cominciata undici anni fa, nel 2009, con lo spettacolo “Tusk Tusk” alla Royal Court Theatre. Di pari passo, Georgia Groome non ha abbandonato il piccolo e grande schermo, recitando nel corto “Living Eva” e in un episodio della serie TV “The Bill”. Gli ultimi lavori risalgo al biennio 2010-2011, fra cui l’interpretazione nel film ispirato al libro di Eva Ibbotson “The Great Ghost Rescue”. Secondo quanto riferisce Wikipedia, Georgia è figlia di uno chef morto nel 2009, Paul, e di Fiona Watson, insegnante di recitazione, che probabilmente le ha trasmesso la passione dell’attrice. Ha inoltre due sorelle e una sorellastra di nome Annie.



