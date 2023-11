GEORGIA HOLT, MAMMA DI CHER/ “Era diversa, devo a lei la mia battaglia per diritti civili”

La battaglia per i diritti civili di Cher è iniziata quando era piccola, grazie a sua madre Georgia Holt. Proprio questo le consente a Verissimo di ricordare anche la mamma. “Comunità Lgbtq+? Non faceva nessuna distinzione tra loro e noi. Erano semplicemente nostri amici. Mia madre aveva una concezione differente, io ho semplicemente imparato da lei”.

A tal proposito, Cher racconta un retroscena: “A mia nonna disse che non ci avrebbe portate da lei perché stava dicendo delle cose brutte. Ho imparato tanto da lei, era aperta e buona, amava tutte le persone meravigliose”. A Verissimo lancia allora un messaggio importante alle donne: “Le donne devono restare unite, questa è la nostra forza. Così possiamo fare la differenza, anche se a volte è difficile imporsi”. (agg. di Silvana Palazzo)

Chi è Georgia Holt, la mamma di Cher e il dolore per la sua morte

Georgia Holt è la mamma morta di Cher. L’addio da parte della cantante arriva con un post pubblicato sui social in cui scrive poche, ma semplici parole. “Mom is gone”: mamma se ne è andata. La leggenda del pop ha annunciato al mondo intero la scomparsa della madre Georgia Holt, attrice e cantante di successo morta all’età di 96 anni. “La verità è che era molto malata e ultimamente era peggiorata. Soffriva tanto. Poi ha avuto un infarto nel tragitto verso l’ospedale. Quando siamo arrivati in ospedale, non era più con noi” – ha detto la cantante che ha rivelato – “non sono triste. Ora è libera. Non deve più piangere per quel dolore che la affliggeva 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.

I fan si sono precipitati sui social per rassicurare e rincuorare la cantante scrivendole messaggi di affetto, ma proprio Cher a loro ha risposto: “era malata da tanto tempo. Il giorno in cui è morta non sembrava più la bellissima e folle mamma”. Proprio la cantante, intervistata da Vanity Fair, parlando della mamma morta ha rivelato: “mia madre era così brava nell’accettare il tempo che passa… Ed era così ridicola quando mi ripeteva: “Se tu non presti attenzione al tempo che passa, il tempo che passa non presterà attenzione a te”. Tutte balle. La verità è che il tempo che passa è una gran fregatura. Però non c’è via di scampo e forse aveva ragione lei: se ti fai sopraffare dal tempo, è finita. Tenga conto poi che io sono un’artista, e a un’artista non è concesso il tempo che passa. Tutti pretendono che tu abbia come una via d’uscita, una scappatoia dal tempo. Come se fosse possibile fuggire l’età”.

Ma chi era Georgia Holt, la mamma di Cher? Cantante, attrice e modella di successo, Georgia è conosciuta dal grande pubblico americano per aver partecipato a programmi di successo come “The Adventures of Ozzie and Harriet”, “I love Lucy” e “Jane Wyman prersents the fireside theater” nel ruolo della prima moglie di Ronald Reagan. Non solo, aveva recitato anche nei film “A life of her own”, “Watch the birdie”, “Grounds for marriage” e “Father’s little dividend”.

Nella sua carriera, Georgia ha registrato anche un disco country dal titolo “Honky tonk woman”, pubblicato solo nel 2013 con un duetto con la figlia Cher intitolato “I’m just your yesterday”. Da segnalare poi il documentario: “Dear mom, love Cher” e il ruolo di giudice nel programma Drag race” di Ru Paul.

