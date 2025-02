Il suo cuore batte ormai da tempo per la splendida Georgina Chapman. Adrien Brody, ospite questa sera a Che tempo che fa, non potrebbe chiedere di meglio: la sua carriera da attore vola, la vita sentimentale pure. E infatti non ci pensa due volte a definirsi “un uomo fortunato”. Non solo per la popolarità e il successo, ma anche e soprattutto per la famiglia che ha costruito con la sua Georgina, incontrata nel 2019 dopo che quest’ultima si separò da Harvey Weinstein.

Georgina Chapman ha riportato l’amore e l’equilibrio nella vita di tutti i giorni di Adrien, che all’epoca si era addirittura preso una pausa dalla recitazione. “Sono felice e grato di avere una persona così gentile, intelligente e intuitiva al mio fianco. Tutto ciò fa la differenza per me”, ha sottolineato orgoglioso Adrien Brody parlando della sua compagna.

Adrien Brody, l’amore per la compagna Georgina Chapman e la bellezza delle piccole cose

Da quell’incontro con Georgina Chapman, infatti, Adrien Brody ha ripreso la sua carriera con grande slancio, prendendo parte a progetti di successo, come la serie Succession e poi The Brutalist. Difficile scegliere quale sia la cosa che lo rende più felice ma nell’intervista a Vanity Fair, spiega che la gioia vera si nasconde nelle cose più semplici e che spesso rischiamo di dare per scontate.

“Puoi avere una vita piena di fortuna e comunque essere una persona infelice. A volte basta un momento di felicità o un incontro che ti porta una gioia così grande e tanta ispirazione che ti accompagna in tantissimi altri aspetti della vita”, dice convinto Adrien Brody. Con Georgina e i loro amati animali (hanno un cane, quattro gatti e degli asinelli, ndr) l’attore e la showgirl e costumista britannica non potrebbero essere più felici.

