Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: l'accordo prematrimoniale e la loro storia d'amore

In questi giorni, non si fa che parlare del futuro matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Pochi giorni fa, infatti, la leggenda del calcio ha chiesto alla compagna di sposarlo, scatenando i social, e non solo. Ma, facciamo un passo indietro. Georgina è nata a Buenos Aires nel 1994, ma è cresciuta in Spagna, dove ha sviluppato sin dall’infanzia una forte passione per la moda. Da adolescente, ha lavorato in un negozio e a soli 17 anni si è trasferita in Inghilterra per migliorare l’inglese, guadagnando 9,50 sterline l’ora come ragazza alla pari. Tornata in patria, è stata assunta da Gucci e proprio lì, durante un evento Dolce & Gabbana, ha incontrato Ronaldo.

Cristiano Ronaldo e Georgina si sposano: proposta di matrimonio con anello preziosissimo/ L'annuncio con foto

Era il 2016 e la frequentazione con Cristiano le è costata il lavoro a causa dell’assalto dei fan al negozio, ma poco dopo è stata assunta da Prada a El Corte Inglés. Nel giro di poco tempo, però, la coppia è diventata inseparabile e la sua vita è completamente cambiata. Nel 2017, ha dato il benvenuto alla primogenita Alana Martina, seguita nel 2022 dai gemelli Bella Esmeralda e Ángel, quest’ultimo purtroppo morto alla nascita. Ebbene, dopo quasi dieci anni insieme, il campione portoghese ha deciso di fare il grande passo chiedendo alla modella di sposarlo.

“Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno mentito!”, retroscena choc/ “Bugie sul primo incontro”

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: i dettagli dell’accordo prematrimoniale

A proposito del matrimonio, il settimanale portoghese TV Guia ha rivelato che, poco dopo la nascita della loro primogenita, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez avrebbero siglato un accordo in vista di una possibile separazione. In questo modo, alla modella sarebbe stato assicurato un assegno mensile di 114 mila dollari e la proprietà della villa di La Finca, a Madrid, stimata intorno ai cinque milioni di euro. Parallelamente, poi, Georgina ha saputo costruirsi una solida carriera.

GEOECONOMIA/ In Arabia Saudita il nuovo oro nero è lo sport (stile Hollywood)

Difatti, la Rodriguez vanta oltre 70 milioni di follower su Instagram e collabora con prestigiosi marchi del lusso, un’attività che le garantirebbe guadagni annui prossimi ai cinque milioni di euro. Per la proposta, Ronaldo ha scelto un anello impreziosito da un diamante centrale e due pietre triangolari laterali. Secondo Tobias Kormind, esperto di 77 Diamonds, il gioiello peserebbe complessivamente 37 carati e avrebbe un valore di circa cinque milioni di dollari. Più cauta la stima di Laura Taylor, di Lorel Diamonds, che parla di 20 carati e di un prezzo vicino ai due milioni.