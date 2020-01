Georgina Rodriguez/ “Cristiano Ronaldo? Davanti a lui tremavo. Ora Sanremo perché…”

Georgina Rodriguez non vede l’ora di salire sul palco dell’Ariston per affiancare Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo 2020. I riflettori saranno puntati il 6 febbraio, giorno della terza serata. La fidanzata di Cristiano Ronaldo avrà così modo di farsi scoprire dalla gente, a cui si mostrerà per quella che è. «Mia madre ci faceva sempre ascoltare Laura Pausini. Anche Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro hanno fatto parte del panorama musicale in cui sono cresciuta», dichiara a Grazia. Poi si lancia in una dichiarazione d’amore nei confronti del nostro Paese: «Amo la cultura italiana». La compagna del fuoriclasse della Juventus spiega anche la scelta di accettare la proposta di partecipare a Sanremo da co-conduttrice: «Anche se per me i miei figli sono la cosa più importante, sono comunque una donna e desidero lavorare ed essere autonoma. Non devo trascurare la mia sfera professionale e mi piace lavorare in campo artistico». E poi Sanremo è un programma popolare nel suo Paese, la Spagna, «ed è uno dei più meravigliosi del mondo».

GEORGINA RODRIGUEZ E L’INCONTRO CON CRISTIANO RONALDO…

Georgina Rodriguez aveva una grande passione per la danza, ma non sognava di diventare una ballerina. «Nel frattempo il mio corpo è cambiato e ho capito che non sarei mai diventata una ballerina professionista. Ho deciso allora di perseguire altri obiettivi». E poi voleva dedicarsi alla moda, fare la modella e poi l’imprenditrice con la sorella. Quando ha conosciuto Cristiano Ronaldo lavorava per un’agenzia e in una boutique di Gucci. «Davanti a lui tremavo, ma è scattata una scintilla. Sono molto timida e forse questo mi ha reso più agitata di fronte a una persona che, con un solo sguardo, mi aveva toccato nel profondo», racconta a Grazia. A colpirla l’altezza, il fisico e la bellezza del campione portoghese, all’epoca stella del Real Madrid. «Poi il modo in cui Cristiano mi tratta, si prende cura di me e mi ama ha fatto il resto». Le cose però si sono complicate per lei: la gente la fermava, i giornalisti la cercavano… E quindi ha dovuto cambiare lavoro. E pensare comunque che si sentiva un brutto anatroccolo a volte. «Durante l’adolescenza il mio corpo si è trasformato e ho iniziato ad attirare l’attenzione. Mia sorella dice che non si poteva camminare accanto a me: tutti ci guardavano. Alla fine il brutto anatroccolo è diventato cigno».

GEORGINA RODRIGUEZ “HO CHIESTO AIUTO A DIO E…”

Georgina Rodriguez è ovviamente molto legata a Cristiano Ronaldo, ma non condividono la passione per il calcio. Non ama questo sport, ma comunque le piace vedere il compagno giocare. «Cristiano è l’unico che riesca a farmi entusiasmare durante una partita. Ho la fortuna di essere la compagna del migliore calciatore di tutti i tempi. Quando è in campo fa provare un’infinità di emozioni. Non ha rivali». I due hanno però in comune il fatto di provenire entrambi da famiglie umili. Ora vivono una vita privilegiata, ma hanno lottato tanto per ottenere quello che hanno, ed è quello che vogliono insegnare ai loro figli: Alana Martina, 2 anni, e gli altri di CR7 (Cristiano Jr, 9, Mateo ed Eva, 2). «Vogliamo che loro siano combattenti come lo siamo noi. Io e Cristiano insegniamo loro a non dare per scontato ciò che hanno e a impegnarsi in tutto ciò che fanno. Devono essere umili e non perdere mai la percezione della realtà». Infine sul suo rapporto con la religione: «Nei momenti più difficili ho chiesto aiuto a Dio, che mi ha sempre ascoltato, e nei momenti più felici l’ho ringraziato. Il Signore è sempre accanto a me e alla mia famiglia».



