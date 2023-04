Georgina Rodriguez in crisi con Ronaldo?/ La smetnita:”L’invidioso inventa la voce”

Crisi fra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez? No, solo malignità o almeno è quanto assicura la modella che sui social ha smentito le indiscrezioni che la vorrebbero ai ferri corti con il giocatore portoghese.

In una delle sue stories sul proprio account ufficiale Instagram, Georgina ha citato: “Si yo muero“, brano di Romeo Santos, nel punto in cui dice: “L’invidioso inventa la voce, il pettegolo la diffonde, l’idiota ci crede“, con chiaro riferimento ai gossip degli ultimi giorni.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi?/ "Tradimento del calciatore e..."

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo: i rumors sulla crisi

Non è stata la prima occasione in cui la coppia composta da Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo è stata data per finita ma, sin qui nessuno si era mai impegnato per smentire le varie indiscrezioni. Evidentemente, in questa circostanza, la situazione si è resa insostenibile. Il rumor della crisi, questa volta, è stato causato dal fatto che un’influencer venezuelana, Georgilaya, ha sostenuto di aver passato la notte del 25 marzo con il fuoriclasse portoghese. Nei dettagli, l’incontro sarebbe avvenuto, dunque, il giorno successivo alla partita Portogallo-Turchia del 24 marzo, valida per i play-off dei Mondiali. Il portavoce del calciatore ha smentito la notizia definendola “completamente falsa e diffamatoria” ma i gossip non si sono placati perché ci sarebbero anche altri fattori a minare la coppia.

Plusvalenze Juventus, spunta chat su carta Ronaldo/ Morganti a Cherubini "Ha firmato"

I due avrebbero litigato furiosamente all’imbarco di un volo, sconvolgendo i presenti. Inoltre, stando alla trasmissione Noite das Estrelas “Cristiano non è felice. Georgina passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui il calciatore inizia a trovare questa storia poco divertente”.

La trasmissione Noite das Estrelas: “Georgina non fa altro che spendere”

Sempre rimanendo sulla trasmissione Noite das Estrelas, in riferimento alla situazione fra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, l’influencer: “Non fa altro che spendere, spendere e spendere. E, cosa peggiore di tutte, pensa di essere all’altezza degli standard di Ronaldo. E questo a lui non piace”. La coppia ha affrontato le insinuazioni, le dicerie, ma soprattutto cause legali e la morte di un figlio, il piccolo Angel, deceduto alla nascita. Dal canto suo, Rodriguez e l’ex calciatore del Manchester United non danno l’impressione di attraversare un periodo difficile. Infatti, sono appena rientrati da una vacanza insieme ai cinque figli: Cristiano Junior e i gemelli Eva e Mateo, che il calciatore ha avuto da madre surrogata, Alana e Bella, avute invece dalla compagna.

Georgina Rodriguez: "Prima di Angel tre aborti spontanei"/ "Paura ad ogni ecografia"

Cristiano Ronaldo e famiglia vivono in uno dei quartieri più prestigiosi della città, Al Muhammadiyah, noto per i suoi ristoranti di lusso, o Al Nakheel, frequentato da famiglie ricche che portano i loro figli in scuole internazionali. Entrambi sono più o meno vicini allo stadio Al-Nassr ed entrambi hanno aree residenziali recintate costruite per i residenti occidentali e sorvegliate dalla polizia religiosa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA