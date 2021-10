Georgina Rodriguez incinta di due gemelli: Cristiano Ronaldo ancora papà/ L’annuncio

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez allargano ancora la famiglia. La coppia aspetta due gemelli che nasceranno probabilmente nella primavera del 2022. dopo giorni di rumors e indiscrezioni, l’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal profilo Instagram di Cristiano Ronaldo che ha pubblicato una foto che non lascia nulla all’immaginazione. Steso a letto con la compagna Georgina Rodriguez, sorridente e sereno, il campione portoghese mostra l’ecografia dei gemelli che lo renderanno ancora papà.

Cristiano Ronaldo/ “I miei figli devono soffrire un po', siano umili e rispettosi”

“Felicissimi di annunciare che aspettiamo due gemelli. I nostri cuori sono pieni d’amore, non vediamo l’ora di conoscervi”, ha scritto Ronaldo nella didascalia che accompagna la dolce foto che vedete all’inizio dell’articolo. L’annuncio ha immediatamente fatto il giro del web scatenando l’entusiasmo dei fan del calciatore.

Cristiano Ronaldo costretto a cambiare casa/ Colpa delle pecore perchè...

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo: la famiglia si allargano

Grande gioia in casa di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo che regaleranno altri due fratellini. Georgina aspetta due gemelli e la gravidanza sarebbe già giunta alla dodicesima settimana. Per la coppia si tratta del secondo figlio. Cristiano Ronaldo, però, era diventare papà già in precedenza di altre tre figli: Cristiano Junior, che oggi ha 11 anni, i gemelli Mateo e Eva nati da una madre surrogata e Alana Martina frutto del suo amore con Georgina Rodriguez.

Tra alcuni mesi, l’amore tra la modella e il campione portoghese porterà alla nascita di due gemelli. L’annuncio ha scatenato l’entusiasmo di fan e tifosi. La foto pubblicata da Ronaldo, infatti, in poche ore, ha collezionato 14 milioni di like e circa 230mila commenti.

Ronaldo a Manchester non pagherà tasse?/ Addio Juventus: ecco quanto risparmierà CR7





© RIPRODUZIONE RISERVATA