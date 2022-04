Georgina Rodriguez, moglie Cristiano Ronaldo/ Morto il figlio “rispettate il dolore!”

Georgina Rodriguez, moglie Cristiano Ronaldo: il dramma, morto il figlio!

Cristiano Ronaldo e la futura moglie di Georgina Rodriguez sarebbero dovuti diventare genitori di due gemelli in questi giorni. La gravidanza della modella si è conclusa tuttavia in modo drammatico. Uno dei due bambini, infatti, è nato morto, mentre la piccola è sopravvissuta al parto. Una tragedia che la coppia ha reso nota attraverso un post sui social network, chiedendo che venga rispettato il loro dolore.

Per la modella, dopo quella conclusasi con nascita di Alana Martina, che ha 3 anni, era la seconda gravidanza. Gli altri tre figli del calciatore, Cristiano Jr, 12 anni, e i gemelli Eva e Mateo, 4, sono nati infatti da madre surrogata. Adesso a loro si aggiunge la piccola appena venuta al mondo, di cui non si conosce ancora il nome. “Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità”, ha scritto la coppia.

Georgina Rodriguez, moglie Cristiano Ronaldo: fu amore a prima vista…

Georgina Rodriguez è la moglie di Cristiano Ronaldo, o meglio presto lo diventerà: i due infatti stanno programmando un matrimonio in gran segreto, tanto che da tempo i rumors sul tema si fanno spazio nel mondo del gossip. “Sono certo al mille per mille che la sposerò. Le dico sempre che quando tutto sarà in ordine nelle nostre vite, succederà. Potrebbe essere tra sei mesi, un anno o un mese”, ha detto il calciatore nel corso del documentario Soy Georgina, prodotto da Netflix e dedicato proprio alla vita della modella.

Cristiano Ronaldo e la moglie Georgina Rodriguez si sono conosciuti mentre lei lavorava come commessa da Gucci: è stato amore a prima vista. La storia è divenuta di dominio pubblico nel 2016 e ad oggi procede a gonfie vele. Adesso, però, la coppia si ritrova a dovere affrontare insieme un drammatico momento: hanno infatti perso un bambino.













