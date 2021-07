Georgina Rodriguez sirena tentatrice per Cristiano Ronaldo/ Foto: il lato B è hot

Georgina Rodriguez sfoggia le sue curve mozzafiato per sedurre il compagno Cristiano Ronaldo. In vacanza, sulla barca dove si sta rilassando insieme ai figli, Georgina Rodriguez, oltre ad occuparsi della sua famiglia, tira fuori le sue doti seduttive. Su Instagram, ha così pubblicato una foto in cui sfoggia tutta la sua bellezza lasciando senza fiato i suoi 26 milioni di followers. Sdraiata, con il fondoschiena in mostra, Georgina Rodriguez manda in tilt Instagram collezionando più di 2 milioni di like e migliaia di commenti. Una foto in bianco e nero, scattata in lontananza e che esalta l’indiscutibile bellezza della compagna del campione portoghese che, dopo l’eliminazione del suo Portogallo dagli Europei, si è rifugiato tra le braccia della sua dolce metà e dei suoi bambini.

Georgina Rodriguez infiamma i social

In bikini o con un abito aderente così come in tenuta ginnica, Georgina Rodriguez resta una delle star più amate di Instagram. Le sue foto infiammano puntualmente i social e diventano virali. Non c’è scatto, infatti, che non scateni i followers che apprezzano i regali inaspettati della compagna di Cristiano Ronaldo con like e commenti provenienti da ogni angolo del mondo. Georgina, però, è amatissima anche quando sfoggia il suo lato materno e più dolce dedicandosi totalmente ai suoi bambini di cui è follemente innamorata. In attesa di una nuova foto di famiglia, Georgina incanta con la foto che vedete qui in basso.

