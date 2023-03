Geostorm/ Film catastrofico su Italia 1, oggi Mercoledì 8 marzo

Geostorm, film di Italia 1 diretto da Dean Devlin

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede la messa in onda del film Geostorm per la prima serata di oggi, Mercoledì 8 marzo alle ore 21:20. La pellicola di genere catastrofico fantascienza è stata realizzata nel 2017 negli Stati in America dalla Warner Bros Pictures in collaborazione con Skydance Media mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane è stata curata da Warner Bros Pictures.

La regia è firmata da Dean Devlin il quale si è occupato anche della stesura della sceneggiatura in collaborazione con Paul Guyot, il montaggio è stato eseguito da John Refoua, Ron Rosen e Chris Lebenzon mentre le musiche della colonna sonora sono frutto del lavoro di Lorne Balfe.

Nel cast di Geostorm sono presenti grandi nomi del mondo cinematografico tra cui Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Ed Harris, Andy Garcia, Richard Schiff e Alexandra Maria Lara. In Italia al Box Office Geostorm ha incassato nelle prime due settimane di programmazione 1,6 milioni di euro e 964 mila euro nel primo weekend.

Il film Geostorm non sembra però aver convinto del tutto il pubblico, sull’aggregatore Rotten Tomatoes inizialmente il film detiene un 16% di giudizi positivi, basato su 92 recensioni professionali e con un voto medio di 3,5/10.

Geostorm, la trama del film

Il film Geostorm racconta il pianeta Terra nel 2019, il mondo è sempre più devastato da tempeste improvvise, siccità, uragani e altre situazioni innescate da una crisi climatica profondissima che l’uomo non è mai riuscito ad arrestare in maniera efficace. La soluzione è un progetto che accomuna diversi Paesi e che riguarda la costruzione di un sistema satellitare che dovrebbe avere come obiettivo quello di ritornare a modificare il clima per ricreare le condizioni migliori.

Il progetto avanza grazie alle capacità e alla professionalità di oltre 600 persone giunte da tutto il mondo e gestite da Jake, che viene poi messo da parte per non avere avuto le autorizzazioni necessarie prima di rendere operativo il progetto.

Al suo posto arriva il fratello Max che decide anche di licenziarlo. Dopo tre anni il mondo non sembra essere migliorato e un gruppo di militari dell’ONU in missione nel deserto dell’Afghanistan assiste a un evento incredibile: inizia improvvisamente a nevicare e un villaggio impreparato per tali condizioni climatiche viene completamente ghiacciato. In che modo il mondo si preparerà a quella che viene definita come una tempesta perfetta che potrebbe spazzare via ogni cosa?

