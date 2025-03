Geostorm, film su Italia 1 diretto da Dean Devlin

Mercoledì 5 marzo 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film Geostorm. Si tratta di una produzione cinematografica statunitense del 2017 di genere fantascientifico/catastrofico che vede alla regia Dean Devlin, film maker che ha collaborato anche alla sceneggiatura, noto per aver lavorato a pellicole come Independence Day (1996), Godzilla (1998) e Il patriota (2000). La colonna sonora è invece stata realizzata da Lorne Balfe, che recentemente ha preso parte al lungometraggio Mission: Impossible – The Final Reckoning di Christopher McQuarrie (2025).

Nei panni di Jacob “Jake” Lawson, l’attore Gerard Butler, ritornato poche settimane fa sul grande schermo con Nella tana dei lupi 2 – Pantera di Christian Gudegast.

Al suo fianco l’attore Jim Sturgess, conosciuto dal pubblico per la sua interpretazione in One Day con Anne Hathaway, e l’attrice Abbie Cornish, nota per il ruolo di Candy in Paradiso + Inferno con Heath Ledger. Nel cast anche: Andy García, Ed Harris, Alexandra Maria Lara e Richard Schiff.

La trama dl film Geostorm: un sistema satellitare per il controllo del clima viene manomesso

Geostorm è ambientato nel 2019, in un mondo devastato da terribili calamità naturali e che ormai è alla deriva di una profonda crisi climatica.

L’ultima speranza per l’umanità è un progetto internazionale che prevede la costruzione di un sistema di satelliti in grado di controllare il clima, ricreando condizioni favorevoli.

Questo progetto è portato avanti da un gruppo di 600 professionisti guidati da Jacob Lawson (Gerard Butler), ma quest’ultimo perde il lavoro poiché continua ad agire senza le dovute autorizzazioni.

Trascorrono tre anni e la situazione del pianeta non è migliorata, anzi, un gruppo di soldati di stanza in Afghanistan assiste ad una stupefacente nevicata nel cuore del deserto.

Il protagonista è particolarmente preoccupato per l’accaduto e propone al Presidente degli Stati Uniti di avviare una missione aerospaziale per scoprire quale sia l’avaria che compromette il corretto funzionamento del sistema satellitare.

Lawson parte, quindi, con un gruppo di astronauti, mentre il pianeta è sempre più sconvolto da catastrofi climatiche e inizia a concretizzarsi la possibilità di un Geostorm.

Probabilmente qualcuno sta cercando di manomettere il sistema di satelliti, ma chi si nasconde dietro questo piano criminale? Per Lawson riuscire a salvare l’umanità si trasformerà in una vera e propria lotta contro il tempo.