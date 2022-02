Geostorm/ Su Italia 1 il film con Gerard Butler e Andy Garcia

Geostorm, film di Italia 1 diretto da Dean Devlin

Geostorm va in onda oggi, 27 febbraio, dalle ore 21.20 su Italia 1. Il film unisce sapientemente fantascienza e stile catastrofico prodotto nel 2017 negli Stati Uniti d’America.

Alla regia spicca il nome di Dean Devlin, autore anche della sceneggiatura e della produzione. Nel cast del film troviamo Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Ed Harris, Andy Garcia, Richard Schiff, Daniel Wu e Amr Waked.

Geostorm, la trama del film: una minaccia climatica

La narrazione di Geostorm si svolge nel 2019 con una minaccia climatica sempre più incombente a causa dell’azione irrispettosa dell’uomo nei confronti della natura. I governi mondiali cercano una soluzione tempestiva e con un contributo connesso riescono a progettare la costruzione di un sistema satellitare nello spazio capace di controllare il clima terrestre. Il progetto viene realizzato e portato avanti da un uomo americano di nome Jake Lawson grazie al supporto di ben 600 esperti.

Ben presto però si ritroverà nei guai per la mancanza di autorizzazione fornitagli dallo stato americano. Per questa ragione viene clamorosamente licenziato e al suo posto viene scelto il Fratello per portare avanti il progetto secondo le norme stabilite. Dopo un periodo di discreto controllo iniziano a verificarsi degli eventi climatici incredibili che gettano nello sconforto le autorità del caso. Inizia a farsi sempre più chiara la possibilità che il sofisticato sistema satellitare denominato Dutch Boy abbia subito una mano issi o è solo un parere esperto avrebbe potuto trovare una soluzione andando direttamente nello spazio.

Per la missione viene scelto proprio Jake che scopre una effetti a manomissione del sistema che avrebbe potuto arrecare danni gravissimi. La situazione drastica viene confermata dal governatore di Hong Kong che senza giri di parole parola di un imminente Geostorm, ovvero una catastrofe ambientale impossibile da frenare. Jake scopre che il sistema non è stato manomesso dal punto di vista meccanico bensì digitale; l’immissione di un virus stava per portare la catastrofe ambientale sempre più vicina alla realtà.

Nel tentativo di trovare una soluzione e di dare supporto al Fratello Max decide di affiancargli un esperto del settore di nome Dekkom. Quest’ultimo però si rivelerà essere il vero autore del misfatto tentando addirittura di uccidere lo stesso Jake. Il piano era quello di incolpare il presidente degli Stati Uniti del disastro ambientale e di prendere il suo posto per la presidenza. Nonostante le difficoltà, grazie al suo ingegno e alla sua preparazione Jake riesce non solo a sventare il tentativo di omicidio di Dekkom, ma soprattutto riesce ad eliminare il virus presente nel sistema scongiurando per sempre il rischio di Geostorm.

