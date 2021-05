Geostorm/ Video, su Italia 1 il film con Gerard Butler (oggi, 5 maggio)

Geostorm è un film catastrofico che vain onda su Italia 1 oggi, mercoledì 05 maggio, a partire dalle ore 21.20. Questo film del 2017 è diretto da Dean Devlin, famoso per aver creato la saga di Independence Day. Il regista ha preso l’idea di creare questo film da un fatto successo con sua figlia. Un giorno stava spiegando a sua figlia cosa fosse il riscaldamento climatico e lei, ingenuamente, gli ha chiesto perché non si potesse costruire una macchina in grado di sistemare il clima. Da qui nacque Geostorm! Tra gli attori principali troviamo: Gerard Butler, attore e produttore cinematografico scozzese, Jim Sturgess, attore e cantante britannico, Alexadra Maria Lara, attrice rumena naturalizzata tedesca e Daniel Wu, attore, produttore cinematografico e regista statunitense. La colonna sonora è stata gestita da Lorne Balfe, famoso compositore e produttore discografico scozzese.

Geostorm, la trama del film

Geostorm parla dell’avventura di Jake Lawson, uno scienziato a cui viene affidata la guida del Dutch Boy, una rete di satelliti che controlla le condizioni climatiche del pianeta Terra. Jake, dal carattere indisciplinato perderà ben presto il posto per essere assegnato al suo fratello minore Max.

Tre anni dopo iniziano a manifestarsi varie tempeste climatiche globali come: la bufera di neve in mezzo al deserto in Afghanistan o il surriscaldamento anomalo a Hong Kong. Così Max richiama all’ordine suo fratello per combattere questa tempesta architettata dall’uomo e lo spedisce nello spazio, insieme ad altri ingegneri e meccanici, con l’intento di controllare i satelliti e riparare eventuali avarie. Jake scopre che queste anomalie sono dovute ad un virus nel sistema operativo del Dutch Boy e scopre che deve essere disattivato temporaneamente per permettere di eliminare le anomalie climatiche. Per disattivare il sistema chiede aiuto al fratello Max il quale dovrà trovare dei codici killer in soli novanta minuti. Riusciranno i fratelli Lawson a salvare il pianeta Terra e la popolazione mondiale?

