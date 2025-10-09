Geppi Cucciari sempre più felice e innamorata al fianco del fidanzato Marco: "L'ho conosciuto in mezzo al mare e lui ha riparato il mio cuore"

Geppi Cucciari sempre più felice e innamorata di Marco: “Il mio fidanzato conosciuto in mezzo al mare…”

Simpatica, ironica, travolgente. Ma anche tanto riservata, Geppi Cucciari infatti preferisce mantenere il mistero sulla sua vita privata e sentimentale. L’attrice comica di Cagliari si è solo limitata a dire, qualche tempo fa, di aver trovato l’amore e la tanto desiderata serenità. All’età di cinquantadue anni, infatti, il suo cuore è tornato a battere per il misterioso fidanzato Marco, conosciuto proprio nella sua terra, in Sardegna. “Ci siamo innamorati anni fa in mezzo al mare”, spiega Geppi Cucciari in una bella intervista rilasciata a Vanity Fair.

La showgirl non entra troppo nei dettagli della sua storia d’amore con Marco, ma spiega quanto siano uniti e compatti nelle sfide di tutti i giorni. “Cerchiamo di stare più insieme possibile in Sardegna e di esserci io per lui e lui per me. L’amore non è solo stare insieme ma è farlo negli anni, contandoli fino alla fine”, ha dichiarato romanticamente la showgirl.

Geppi Cucciari, la rinascita sentimentale col misterioso fidanzato Marco

Geppi Cucciari ritrova la sua verve ironica quando le viene chiesto di descriversi come fidanzata. L’attrice si definisce “un misto di tradizione e innovazione, arcaica ma contemporanea, ondivaga ma presente”. Al compagno Marco, invece, Geppi riconosce la sensibilità e la capacità di aver capito le sue ombre e, soprattutto, di aver riparato il suo cuore. Il suo fidanzato, forse, è arrivato nella sua vita quando aveva smesso di credere nell’amore.

Sul discorso figli, Geppi Cucciari non nega di aver “speso male” gli anni in cui avrebbe potuto valutare la maternità. “C’è stato un periodo in cui era più facile realizzare l’idea ma l’ho speso male”, ammette la Cucciari.

