Geppi Cucciari/ Dall’ex Luca Bonaccorsi alla battaglia contro il cancro: “La vita non è stata sempre gentile”

Geppi Cucciari, Splendida cornice e l’ansia della prima puntata

Attualmente, Geppi Cucciari appare ogni giovedì su Rai 3 in un varietà culturale chiamato, Splendida cornice. Nonostante abbia alle spalle anni di dirette, ogni volta occupare un palcoscenico, che sia in un teatro o in uno studio televisivo, le mette una grande emozione. Geppi Cucciari ha un atteggiamento aperto verso il suo pubblico. Il suo profilo Instagram mostra molti momenti della sua giornata. La prima puntata dello spettacolo, come racconta nel suo post, è stata un’esperienza emotiva e ansiosa. Il pubblico la sostiene e la considera una brillante presentatrice.

Geppi Cucciari è sempre stata dalla parte delle donne. Tuttavia, questo non le ha impedito di mettere a nudo la fragilità dell’emisfero femminile nella sua carriera di attrice. In Perfetta, attualmente in tournée teatrale, Geppi Cucciari si esibisce in un monologo esilarante, raccontando satiricamente il mese di una donna in quattro fasi. Al timone dei suoi programmi, è brusca e quasi arcigna. Soprattutto quando usa il sarcasmo come arma. Ma quando viene intervistata si mostra fragile. Al settimanale Oggi ha dichiarato che il senso di inadeguatezza l’accompagna da sempre.

Geppi Cucciari: Vita sentimentale e monologo sulla battaglia contro il cancro

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Geppi Cucciari si sa che ha sposato il giornalista Luca Bonaccorsi nel 2012 e si sono separati nel 2016. L’uomo l’ha accusata di perseguitarlo. Geppi Cucciari non ha risposto a nessuna delle sue provocazioni e il caso rimane avvolto nel mistero. In effetti, la presentatrice è molto discreta e non gradisce il gossip. Recentemente è balzata agli onori della cronaca per i suoi intensi monologhi sulla sua battaglia contro il cancro, dando voce alle migliaia di persone che ogni giorno sono costrette a convivere con questa malattia. “Morire sarebbe una ‘resa’? Soccombere significa non aver guerreggiato bene? Dove si sbaglia La malattia non è una guerra. La guerra la fa una ricerca condotta da eroi e spesso trascurata da chi in mano le redini dell’autorità pubblica”. Ha usato un linguaggio forte per suscitare un’opinione pubblica che non può distogliersi dal problema.

Geppi Cucciari intervistata dal settimanale Oggi ha espresso il desiderio di vedere un giorno una donna all’Ariston e leggere la lista dei maschi a rotazione. Quando gli è stato chiesto cosa la spinge a far ridere la gente, ha risposto: “La follia, o il bisogno di guarire me stessa“. Sull’amore ha detto: “La vita non è stata sempre gentile, nelle relazioni spesso le cose non vanno come avresti meritato. La disattenzione nell’investimento si paga cara». Oggi Geppi Cucciari ha finalmente ritrovato la fiducia nell’amore, ma non ancora l’uomo della sua vita.











