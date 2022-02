Geppi Cucciari e la “dieta miracolosa”: fake news/ “Persi 10 chili in un mese? Falso”

Duro sfogo di Geppi Cucciari sui social, dove sta circolando una fake news sul suo conto. Le è stata attribuita una dieta miracolosa come causa del suo dimagrimento, ma la conduttrice e comica sarda ha deciso di intervenire per smentire tutto. Bisogna fare un passo indietro per capire com’è stato possibile che la bufala si sia diffusa e sia stata credibile per molti utenti. Dopo il suo ritorno in tv su Rai 3 col nuovo programma “Che succ3de?” ci sono stati commenti sul suo aspetto fisico.

Gli utenti hanno cominciato a parlare del suo dimagrimento, quindi qualche account ha cominciato a millantare che Geppi Cucciari avesse perso 10 chili in quattro settimane grazie ad una dieta miracolosa. Qualcuno è arrivato a pubblicare quello che veniva definito come il suo piano alimentare dettagliato, con nomi di integratori di cui avrebbe fatto uso. Tutto lontanissimo dalla realtà, per questo Geppi Cucciari ha deciso di uscire allo scoperto una volta per tutte e prendere le distanze da quanto accaduto sui social.

GEPPI CUCCIARI “NON USO NESSUN INTEGRATORE”

«Non so chi siano questi deficienti, non si perdono 10 chili in 4 settimane, sono solo menzogne, non uso nessun integratore, non do consigli a nessuno, soprattutto non ne sponsorizzo, non fatevi imbrogliare da chi usa una qualsiasi nostra debolezza contro di noi», ha scritto Geppi Cucciari giorni fa su Instagram. La prova che non si sia affidata ad una dieta rapida arriva proprio dal suo profilo Instagram, dove si mostra spesso in palestra tra pesi e altri macchinari. Ma nelle diverse interviste che ha rilasciato ha parlato spesso della sua passione per lo sport.

Il suo percorso di dimagrimento comunque è iniziato nel 2010, in particolare per risolvere un problema al ginocchio. Per 40 giorni, come riportato dal Corriere della Sera, ha seguito una dieta particolare: ha eliminato lipidi e carboidrati per lasciare spazio alle proteine. Poi è tornata alla normalità, tagliando comunque lieviti e latticini, fonte di intolleranza, e aumentando dosi di verdure, aggiungendo latte di soia, un po’ di pasta e pane al minimo, carne invece una volta a settimana, perdendo alla fine 10 chili ma senza “miracoli”, in modo sano.

