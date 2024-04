Geppi Cucciari fatta fuori da Rai1 perché troppo ‘eversiva’?/ “Bloccata conduzione con Carlo Conti”: rumor

Geppi Cucciari vittima di censura? Bloccato l’ingaggio per la conduzione dei David di Donatello 2024: la clamorosa indiscrezione

Sta montando in queste un caso politico sulla mancata conduzione di Geppi Cucciari della cerimonia dei David di Donatello 2024 al fianco di Carlo Conti. È il sempre attento Alberto Dandolo che su Oggi, nel numero appena uscito, ha lanciato una clamorosa indiscrezione. Venerdì 3 maggio Carlo Conti condurrà la sessantanovesima edizione dei premi più prestigiosi per il cinema italiano ed al suo fianco avrà Alessia Marcuzzi. Inizialmente però al suo posto avrebbe dovuto esserci la conduttrice di Splendida Cornice.

Sul magazine, infatti, il giornalista Alberto Dandolo, come riportato da Giuseppe Candela al Fatto Quotidiano Magazine, ha spifferato: “In realtà in prima battuta il presentatore toscano avrebbe dovuto avere al suo fianco l’irriverente Geppi Cucciari. Secondo fonti Rai l’ingaggio dell’attrice sarda sarebbe stato però bloccato all’ultimo momento dalle alte sfere della politica” Insomma, Geppi Cucciari è stata vittima di censura in Rai?

Geppi Cucciari non condurrà neanche l’incontro degli artisti con il Presidente della Repubblica

E non è tutto, perché non solo Geppi Cucciari non condurrà la serata dei David di Donatello 2024 con Carlo Conti ma è stata esclusa anche dalla conduzione del tradizionale incontro dei candidati al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella la mattina del 3 maggio, quest’anno sarà affidato alla comica Teresa Mannino. Insomma una doppia esclusione che lascia poco spazio ai dubbi, per il giornalista Alberto Dandolo: “Troppo eversiva la comicità di Geppi per la nuova Rai di destra?”

Nel frattempo per quanto riguarda la cerimonia nelle scorse ore sono state rese note tutte le candidature e a far notizia sono le ben 19 candidature di Paola Cortellesi per il suo esordio alla regia con il film C’è ancora domani. Non sono mancate alcune polemiche da parte della critica mentre Fiorello ha ironizzato lanciando delle frecciatine.











