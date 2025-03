Geppi Cucciari è tra gli ospiti della prima puntata di “Obbligo o verità“, il nuovo talk show condotto da Alessia Marcuzzi e ispirato al celebre gioco a cui tutti hanno giocato almeno una volta nella vita. La conduttrice e comica sta vivendo un periodo davvero magico grazie alla partecipazione nel film “Diamanti” di Ferzan Ozpetek che è tra i più visti dell’anno. Un ruolo, quello di Fausta, che brilla di luce propria nel cast di sole donne della splendida pellicola che ha conquistato i botteghini. Proprio Geppi dalle pagine di Vanity Fair ha raccontato come è nata la sua collaborazione con il regista turco: “ho provato a sedurlo artisticamente a Splendida Cornice, ma aveva già chiuso il cast”.

Dopo qualche settimana però la conduttrice riceve una telefonata del regista che aveva pensato appositamente per lei al ruolo di Fausta realizzando così un sogno. “Non avrei mai immaginato di lavorare con lui” – ha detto la conduttrice.

Non solo conduttrice, Geppi Cucciari è anche un’attrice che si divide tra cinema e teatro riscontrando lo stesso grandissimo successo. Un vero e proprio talento anche se ha un rapporto davvero controverso con il successo che odia. “La notorietà ce l’hanno anche i malviventi” – ha dichiarato la conduttrice anche se non disegna le carinerie delle persone quando la incontrano per strada. “A volte così scopro di essere stata presente in qualche modo nella loro vita” – ha confessato la Cucciari che non nasconde che questa cosa la commuove tanto.

Ironica, pungente e divertente, Geppi Cucciari è una donna che si commuove e non nasconde di piangere almeno una volta al giorno: “non bisogna trattenerle, non fa bene. Piango se sono stanca, se faccio un sogno che mi agita, ma anche per una canzone, per un film, per un libro o un odore. Le lacrime sono emozioni e vita”.