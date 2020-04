Geppi Cucciari/ “La dieta di Roberto Bolle? Mangia pesciolini essiccati”

Pubblicità

Anche Geppi Cucciari ha deciso di trasferirsi in qualche modo sui social, anche se il suo lavoro in radio continua anche in questi giorni di lockdown. La comica sarda è una delle protagoniste delle dirette Instagram che raggiungono milioni di italiani e che in qualche modo si stanno sostituendo ai palinsesti delle reti principali. Online in seconda serata, Geppi ha puntato tutto su una diretta condivisa con il pubblico: i followers possono ricevere una chiamata dall’artista oppure trovare risposta alle loro domande. “Stiamo cercando di capire come far tornare un programma basato sul pubblico”, ha sottolineato inoltre in uno degli ultimi giorni. Oggi, sabato 18 aprile 2020, Geppi Cucciari sarà uno degli ospiti che vedremo al Bolle Show – Il meglio di Danza con me, in prima serata su Rai 1. Una raccolta dei momenti migliori del programma realizzato dall’etoile del Teatro alla Scala e che riporterà in vita uno dei due interventi della comica. Il primo risale infatti al 2018, anche se la Cucciari è ritornata con i suoi monologhi anche nelle tre edizioni successive. Lo scorso dicembre, la comica e il ballerino hanno realizzato un simpatico siparietto realizzato nel dietro le quinte, puntando tutto su uno sketch sulla dieta seguita da Bolle: “Mangia pesciolini essiccati”.

Geppi Cucciari: radio, tv e teatro

Radio, tv, teatro. Non c’è limite al genio di Geppi Cucciari, che continua a confermarsi come uno dei volti più amati dal pubblico italiano. Lo scorso gennaio l’abbiamo vista impegnata nello spettacolo “Perfetta”, un monologo teatrale malinconico e divertente scritto e diretto da Mattia Torre. “Io ho scelto lui e lui me”, ha detto a Napoli Today di questo suo ultimo lavoro, “Mattia ha scelto di che cosa parlare e in che modo e io mi sono totalmente affidata a lui e non ho mai avuto un dubbio. Credo di aver aggiunto qualcosa in fase di allestimento dello spettacolo, ma fondamentalmente questo è un testo concepito, voluto e scritto da Mattia per me, per l’amica che sono stata per lui (faccio ancora fatica ad usare il passato). Si tratta di uno spettacolo scritto da un uomo che mi conosce. Che mi conosce molto bene”. Instancabile e sempre in radio, Geppi sta valorizzando invece in questi giorni il proprio profilo social. E non solo grazie ai ringraziamenti destinati a tutti coloro che hanno voluto sostenere gli ospedali sardi. In occasione della Pasqua, la comica ha voluto fare un piccolo tributo ai vicini di pianerottolo, che si sono trasformati in Re Magi per portarle qualcosa da mangiare. “Quando i vicini ti sono davvero vicini e per Pasqua portano da mangiare come i Tre Re Magi”, scrive su Instagram, “preparato da loro. Grazie, felici pianerottoli a tutti“.

