Geppi Cucciari ha avuto uno spazio dedicato nella semifinale di Amici 24, ma qualcosa è andato storto. La nota comica e conduttrice sarda, che abbiamo visto lo scorso febbraio sul palco dell’Ariston al fianco di Carlo Conti. Ma cosa è accaduto durante la puntata del talent di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi? Geppi Cucciari si è resa protagonista di un monologo dalle sfumature politiche, soffermandosi in particolare sul referendum dell’8 e 9 giugno.

Il monologo della conduttrice non è piaciuto agli allergici alla democrazia ed è stato messo nel mirino anche da diversi telespettatori che si sono riversati sui social. C’è poi chi ha esagerato ed è arrivato addirittura a vomitare insulti di ogni tipo. Geppi Cucciari però non è rimasta in silenzio davanti alle accuse e ha deciso di replicare. Durante il monologo, Geppi Cucciari ha commentato anche la possibilità di non votare alle elezioni, ritenendola in ogni caso una scelta: “Comunque, nel caso del referendum, anche non votare è una scelta, però diciamo che è più una questione di principio. Sotto la bandiera tricolore, talvolta è come se ci fosse il nostro vero motto, “fatti i cavoli tuoi”, solo che se te li fai sempre comunque, prima o poi qualcuno si farà i tuoi e deciderà al posto tuo su cose piccole, su cose medie, su cose grandi” le parole della comica ad Amici 24.

Geppi Cucciari duramente attaccata: la sua replica

Un utente su X, tra i tanti altri, ha puntato il dito contro Geppi Cucciari dopo l’intervento ad Amici 24: “Che grandissima mer*da Geppi Cucciari, per fortuna le persone intelligenti vanno contro comunisti ripuliti”. E la replica della comica sarda non si è ovviamente fatta attendere:

“A questo signore così elegante non sono piaciuta. Davvero un grande rammarico. E qui, X, mi chiedo come sia possibile. Non dico dissentire, ma farlo in questo modo vergognoso” lo sfogo dell’artista nativa di Cagliari.