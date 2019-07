GEPPO SHOW/ “Raccontare una barzelletta per me è naturale” (La sai l’ultima)

Geppo Show è uno dei jolly della nuova edizione de “La sai l’ultima? – Digital Edition 2019“, il programma campione di ascolti del venerdì sera di Canale 5. Appuntamento venerdì 5 luglio 2019 con una nuova imperdibile puntata condotta ancora una volta da Ezio Greggio con la complicità di Romina Pierdomenico: una serata all’insegna del divertimento e della risata con protagonisti comici e barzellettieri, tra cui anche il simpaticissimo Geppo. Durante un’intervista rilasciata MSocialMagazine, Simone Metalli ha raccontato come e quando è nato il suo nome: ” il soprannome lo sentivo mio da quando ero bambino, perché amavo il personaggio dei fumetti di Bonelli ‘Geppo’, e mi rispecchiavo nella natura del combinaguai, del diavoletto buono. Poi con l’arrivo delle barzellette e del nome d’arte, non ho saputo resistere e ho scelto quello!”.

Geppo Show: “Raccontare una barzelletta per me è naturale”

Barzellettiere di successo, Geppo Show nel giro di pochi anni è diventato uno degli indiscussi protagonisti della comicità italiana. Tutto è nato sul web con una pagina social cresciuta a dismisura con grande stupore dallo stesso comico che, parlando di sè durante una delle poche interviste rilasciate alla stampa, ha detto: “Io sono un ragazzo normalissimo che nel giro di quattro anni è diventato un nome della comicità in Italia. È iniziato per gioco e si è trasformata in una cosa seria”. Del resto come succede per tanti altri colleghi con cui condivide il palcoscenico de La Sai L’Ultima 2019 come Alessandro Paci, anche per Simone raccontare le barzellette è una cosa del tutto naturale. “Raccontare una barzelletta per me è naturale. Questo è il segreto del successo della mia pagina. Si vede subito che il mio non è un personaggio costruito. Infatti uno dei complimenti più belli che ricevo è quando mi dicono che racconto le barzelletta e come se lo facesse un vecchio amico” ha dichiarato Geppo.

Geppo Show: “La barzelletta la fa chi la racconta”

“La barzelletta la fa chi la racconta”. La pensa così Simone Metalli, in arte Geppo Show, parlando del successo improvviso avuto proprio come barzellettiere. Il comico è convinto di una cosa: il segreto del successo di un barzellettiere è legato all’interpretazione. “La vera forza delle freddure è che toccano tutti, come si dice a Roma, ‘a chi tocca non se ingrugna’ e riesce a far divertire tutti i ceti sociali, se si ha uno spirito ironico” precisa Geppo che poi cita due grandi nomi della comicità italiana Walter Chiari e Gino Bramieri che dicevano “La barzelletta la fa chi la racconta”. Il suo segreto è proprio nell’interpretazione, nel raccontare e far divertire davvero tutti. La conferma arriva dal pubblico come ha rivelato lo stesso Geppo: “me ne rendo conto quando giro per strada e mi fermano i giovani per una foto o gli anziani che ridono, ricordandosi barzellette raccontate da me che nemmeno ricordo di aver fatto!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA