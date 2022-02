Geppy Gleijeses/ “Dissi tre volte di no a Eduardo De Filippo, ma lui mi richiamò”

Il famoso attore napoletano Geppy Gleijeses, è stato ospite del programma del primo canale Caffè di Rai Uno, e nell’occasione ha parlato del suo spettacolo in scena al teatro Quirino di Roma, “Servo di scena”, un omaggio allo stesso teatro e non solo. “Il testo – racconta lo stesso Geppy Gleijeses – è ambientato sotto i bombardamenti nazisti del 1942 e nonostante siano appunto sotto i bombardamenti, continuano a recitare; gli spettatori dovrebbero andare nei rifugi ma non ci vanno, continuano lì, stanno fermi e immobili, soffrono insieme alla compagnia. Noi abbiamo sofferto e combattuto per due anni. Il pubblico fortunatamente non ci abbandona, resiste, proprio come sotto i bombardamenti del ’42”.

Sugli attori più significativi per la sua carriera: “Turi Ferro ha segnato la mia carriera. Ma il primo, con cui ho avuto la fortuna di collaborare, è stato Eduardo De Filippo, mi ha dato una benedizione, ne ho fatti sei e l’anno prossimo faccio il settimo con la benedizione della famiglia. Gli altri sono Salvo Randone, Gianni Santuccio… Turi Ferro è stato il miglior ‘Ciampa’ della storia, il miglior Berretto a sonagli mai visto l’ho visto con lui. Come si dice nel nostro campo, gli attori sono ricordati soltanto attraverso la memoria degli altri”. Di nuovo su Eduardo De Filippo: “E’ vero, come Pietro rinnega Cristo, ho rifiutato tre volte l’invito di Eduardo quando avevo 19 anni, mi ero appena iscritto all’università, mio padre voleva che mi laureassi. Dissi per tre volte di no, ho pensato che mi avrebbe depennato definitivamente invece un anno dopo mi chiamò al San Pietro di Positano, uno degli alberghi più belli al mondo, mi disse basta dirmi di no e che dovevo fare la parte del figlio di Pulcinella, e così lo feci. L’anno dopo gli chiesi i diritti di due sue commedie, sono andato a casa sua più volte, è stato il momento più bello”.

GEPPY GLEIJESES: “VI RACCONTO IL SERVO DI SCENA”

Geppy Gleijeses è poi tornato sul suo spettacolo Servo di scena: “Non è una figura chiave del teatro italiano, qui abbiamo il badante di scena, in Inghilterra il servo di scena, colui che ti veste, ti accudisce, ti fa il té, ti ricorda le battute, è della tradizione. Colui che ha scritto questo testo è stato il dresser di grandi attori. Nello spettacolo si parla di tutti i vezzi del grande primo attore, con generosità , affettuosità, ironia e un pizzico di cattiveria, si ride e ci si commuove”.

Chiusura sul teatro Quirino, che lo stesso Geppy Gleijeses dirige: “Dal Quirino sono passati tutti i grandi, Eleonora Duse è stata in platea, Totò ha assistito alla prima di Malafemmena, la sua notissima canzone cantata da Giacomo Rondinella nel 1951. E’ un grande onore e un grande onere, un teatro privato vive unicamente del suo sostentamento, dell’affetto del pubblico, della vicinanza del pubblico, noi abbiamo di solito 6mila abbonati, quest’anno meno per via del covid, ma come sotto le bombe abbiamo resistito”.

