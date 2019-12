Geppy Lama fidanzato di Aida Yesica?/ Lei: “lo amo, voglio un figlio” poi il silenzio

Quella tra Geppi Lama e Aida Yespica è una storia d’amore fatta da alti e bassi. I due, nel 2017 e dopo solo un mese di relazione, si sono momentaneamente separati quando lei ha deciso di partecipare alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, un’esperienza che ha minato profondamente il loro rapporto, senza però distruggerlo del tutto. Qualche tempo dopo, infatti, la coppia si è ritrovata, salvo separarsi nel giro di pochi mesi a causa di una chiacchieratissima chat che Aida Yespica avrebbe scoperto sul cellulare di lui. In quell’occasione, la showgirl ha scelto di denunciare quanto accaduto sui suoi proli social, dove ha pubblicato le chat incriminate e la sua decisione di porre fine al loro rapporto. Qualche tempo dopo, però, la coppia ha scelto di darsi una nuova possibilità, fino all’annuncio, della scorsa estate, di voler coronare il loro amore con un figlio.

AIDA YESPICA: “VOGLIO UN FIGLIO DA GEPPI LAMA, MA…”

“Ora posso dirlo, ci amiamo”. Parlava così Aida Yespica di Geppi Lama in un’intervista concessa lo scorso luglio al settimanale Spy. “Ci siamo lasciati e ripresi”, ha confermato la showgirl venezuelana, ma “adesso io e Geppy abbiamo trovato la nostra stabilità. Stiamo bene, andiamo d’accordo”. Sembravano lontani, quindi, i momenti di crisi che in passato avevano travolto la loro relazione; Geppi, inoltre, nel corso degli anni, si è rivelato un uomo attento anche ai bisogni del suo bambino Aron, conquistando così la fiducia della showgirl: “È una persona sempre presente con mio figlio – ha ammesso la Yespica – Aron lo adora, scherzano tantissimo ma, cosa più importante di tutte, si rispettano”. Questo lato così paterno la avrebbe quindi convinta a voler allargare la famiglia: “A me piacerebbe tanto avere un secondo figlio”, ha spiegato Aida Yespica – ma aspettiamo”.

AYDA YESPICA E GEPPI LAMA SONO ANCORA FIDANZATI?

Nei mesi scorsi, Aida Yespica si è mostrata piuttosto positiva sul prosieguo della sua storia d’amore con Geppi Lama. “Effettivamente – ha detto la showgirl venezuelana – la nostra è stata una storia travagliata. Però abbiamo trovato la nostra stabilità, ma vediamo più avanti cosa succederà”. Confermando il superamento delle crisi passate, Aida Yespica ha ribadito di essere pronta a una nuova maternità proprio accanto al suo Geppi, ma ad oggi, sul prosieguo della loro storia non ci sono ulteriori sviluppi, e gli ultimi gossip risalgono allo scorso agosto, quando i due si sono concessi quella che hanno definito come una romantica luna di miele. “Andremo a Bali o in Thailandia per venti giorni”, aveva detto la showgirl venezuelana al settimanale Spy, pubblicando, nelle settimane successive, le immagini della sua vacanza da sogno. Aida Yespica e Geppi Lama sono ancora fidanzati?



