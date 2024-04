Gerard Depardieu arrestato: è accusato di stupro/ Stato di fermo dopo denuncia di due donne: cosa rischia

Gérard Depardieu arrestato in queste ore in Francia: forse l’attore francese più conosciuto al mondo, è finito nel caos per via delle accuse di abusi sessuali che hanno provocato una vera e propria rivolta in Francia con un susseguirsi di denunce pubbliche in virtù del movimento #metoo. L’attore è stato posto in stato di fermo a Parigi: sarà interrogato in relazione alle accuse di violenze sessuali e molestie, che sarebbero arrivate sul set di due film, quello di “Le Magicien et les Siamois” di Jean-Pierre Mocky del 2014 e quello di”Les Volets verts” di Jean Becker del 2021.

La prima denuncia è arrivata da una scenografa per fatti accaduti nel settembre 2021. All’epoca Depardieu stava partecipando alle riprese del film diretto da Becker quando in corridoio avrebbe afferrato la donna con le gambe bloccandola fra le sue cosce. La scenografa ha raccontato di essere stata palpeggiata all’altezza dell’addome, sui seni e sulle natiche. A lei l’attore avrebbe inoltre detto: “Ti pianterò il mio grosso ombrellone nel tuo sesso”. La signora ha parlato delle avances come di una “trappola per lupi” che ha sentito chiudersi su di lei, con una “forza fenomenale” da parte dell’attore.

Gérard Depardieu accusato di violenza sessuale da due donne

Come raccontato ancora nella denuncia dalla scenografa, per liberarsi dalla violenza di Gérard Depardieu ci sarebbe voluto l’intervento di una terza persona: l’attore, infatti, la teneva stretta. L’equipe spinse l’attore a scusarsi ma lui lo avrebbe fatto solo perché “costretto”. L’avrebbe però poi insultata per tutto il tempo delle riprese, chiamandola “put*ana”. La donna da allora soffre di crisi di angoscia e di stress post-traumatico e non è più riuscita a lavorare, come raccontato da lei stessa. L’attore, il più volto noto del cinema francese, ha smentito le accuse.

La seconda denuncia, invece, è relativa al 2014. Poco prima delle riprese del cortometraggio “Le Magicien et les Siamois” del marzo 2014, tutto lo staff tecnico e gli attori si recarono a casa dell’attore a Parigi per prepararsi in vista del lavoro cinematografico. L’assistente che aveva all’epoca 24 anni, avrebbe subito molestie sessuali. Depardieu le avrebbe toccato il fondo schiena e le molestie fisiche proseguirono anche durante le riprese. Depardieu la toccò inoltre nelle parti intime sul set, pronunciando frasi esplicite.











