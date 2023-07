Gérard Depardieu, foto choc nudo in barca e mentre fa pipì su un’automobile/ È polemica!

Gérard Depardieu paparazzato nudo in barca e mentre fa pipì su una automobile

Gérard Depardieu finisce di nuovo ‘nei guai’. L’attore, 74 anni, è salito nelle ultime ore alla ribalta grazie ad una foto pubblicata dalla rivista Gente, diretta da Umberto Brindani. L’immagine mostra Gérard Depardieu mentre fa la pipì sulla ruota di un’auto appoggiato con il braccio al tettuccio nel parcheggio dell’aeroporto. Una scena che ha sollevato reazioni basite e negativamente sorprese da parte di molti utenti del web.

Le discusse immagini – che gli hanno causato l’appellativo, da parte del settimanale Gente, de il “Re dei Cafoni“ – non sono però le uniche che nelle ultime ore hanno scatenato la polemica sul celebre attore francese. Ci sono infatti altri scatti in cui Depardieu è totalmente nudo a bordo dello yacht al largo del Golfo della Revellata. Una breve vacanza in Corsica con l’amico Gérard Bourgoin, ex presidente della squadra di calcio dell’ AJ Auxerre.

Gérard Depardieu, dalle foto choc alle accuse di abusi sessuali

Se queste paparazzate lo hanno riportato nel mirino del gossip, un paio di settimane fa Gérard Depardieu ha ricevuto nuove accuse di abusi sessuali arrivate da una assistente alla regia. La donna, attraverso il giornale France Inter, ha raccontato: “Mi ha bloccata contro il muro e ha tentato di violentarmi. All’inizio si trattava di commenti sul mio fisico davanti a tutto il team tecnico, poi le richieste di rapporti sessuali sono diventate sempre più insistenti. Dopo avermi offerto soldi, mi ha inchiodata al muro, si è tirato giù i pantaloni. Le sue mani vagavano sulle natiche e nell’inguine”. Le rivelazioni della donna si aggiungono a quelle di Mediapart. Alcuni mesi fa ha infatti svelato le testimonianze di 13 donne che accusano Depardieu di violenze sessiste e sessuali, protratte tra il 2004 e il 2022. Accuse pesanti che possono macchiare pesantemente la carriere di uno dei protagonisti del cinema francese e caratteristi più importanti dagli anni ’70 a livello nazionale.

