Gerard Depardieu ha aggredito Rino Barillari: pugni al paparazzo/ La reazione dopo una foto rubata al bar

Gerard Depardieu ha aggredito il paparazzo Rino Barillari per delle foto rubate mentre si trovava all’Harry’s bar di via Veneto a Roma insieme a una donna. A denunciare l’accaduto è stato il fotoreporter stesso ai microfoni del Messaggero. Non è la prima volta che gli capitano episodi di questo genere, ma stavolta si è proprio spaventato e ha deciso di rivolgersi alle autorità competenti.

“Mi ha dato tre cazzotti in faccia. Mi fa male la testa oh, mica ho più 15 anni, ce ne ho 79”, ha affermato. Tutto, secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, è iniziato la scorsa mattina quando, camminando a piedi, ha casualmente intravisto la coppia seduta a un tavolino. “Di nascosto ho fotografato lui insieme a una ragazza bella, bellissima”. La prima a reagire è stata proprio quest’ultima. “Mi ha lanciato un po’ di ghiaccio. Una cosa normale, i personaggi famosi sta scena la fanno sempre. Poi però è uscita ed è arrivata verso di me dicendo ‘merd’. Io ho fatto un passo indietro e le ho sorriso”. Non si sarebbe mai immaginato però che il peggio doveva ancora arrivare.

Rino Barillari aggredito da Gerard Depardieu: pronta la denuncia?

Dopo la reazione della ragazza che era in compagnia di Gerard Depardieu, è arrivata infatti anche quella dell’attore francese stesso, che ha aggredito il paparazzo Rino Barillari. “Non ho fatto in tempo a capire quello che stava succedendo che mi ha dato tre cazzottoni in faccia, mi fa male tutto il lato destro”, ha raccontato ancora il fotoreporter. L’episodio sarebbe avvenuto in presenza di diverse persone e anche la Polizia della Capitale avrebbe in queste ore appurato che la ricostruzione fornita è attendibile.

Adesso però spetterà al fotografo la scelta di denunciare o meno formalmente l’attore per quanto accaduto. Il diretto interessato sta valutando, ma la sensazione è che voglia farlo. “Adesso so’ affari suoi. Ora vado in ospedale, perché mi sa che mi so’ rotto qualcosa e poi lo denuncio ai carabinieri. ‘A guera è guera”, ha concluso.

