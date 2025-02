Non si fermano le beghe legali per il famoso attore francese – comparso in pellicole come ‘Novecento‘, la saga di ‘Asterix e Obelix‘ e, più recentemente, ‘Il sapore della felicità‘ – Gérard Depardieu che dopo tutte le accuse mosse a suo carico per una serie di presunti abusi sessuali che avrebbe compiuto nel corso degli anni (ci torneremo più avanti) ora deve affrontare anche una nuova inchiesta fiscale in Francia: a rivelarlo è stato il quotidiano francese Afp, mentre dal conto dello stesso Gérard Depardieu, della procura parigina o dell’entourage dell’attore non sono arrivate conferme di alcun tipo sulla presunta pendenza legale o sul proseguo delle indagini.

Partendo – però – dalle già citata accuse di violenza sessuale a carico di Gérard Depardieu è bene ricordare che le prime accuse in tal senso risalgono al 2018 quando l’attrice Charlotte Arnould lo accusò di averle “senza preavviso messo la mano sotto il vestito” sul set del film ‘Big House’ nel 2014: rinviato a giudizio, l’attore ha sempre negato ogni accusa a suo carico; mentre nell’ottobre del 2024 si è aperto anche un secondo processo contro di lui che vede protagoniste altre due donne che hanno mosso – grosso modo – la stessa accusa relativamente alle riprese di una pellicola nel 2021, sul quale a marzo dovrebbe esprimersi la Corte d’Appello parigina.

Le nuove accuse mosse contro Gérard Depardieu: frode fiscale aggravata e riciclaggio di denaro

Nel frattempo, a rendere complessa l’intera vicenda processuale contro Gérard Depardieu c’è il suo precario stato di salute aggravato da un quadro che ci parla di diabete e problemi cardiaci; mentre – venendo alla novità anticipata dall’Afp – l’attore potrebbe presto finire al centro di una nuovissima accusa di frode fiscale aggravata e riciclaggio di denaro relativamente al cambio di residenza del 2013 che (secondo l’ipotesi dell’inchiesta) potrebbe essere legato al tentativo di eludere il fisco francese.

Sul nuovo filone di indagine su Gérard Depardieu pare che attualmente siano state condotte delle perquisizioni e alcuni interrogatori – non ancora all’attore in sé -, mentre l’accusa verte attorno al fatto che nel 2012 dichiarò la sua intenzione di trasferirsi in Belgio per protestare contro la patrimoniale introdotta quell’anno dall’allora presidente socialista François Hollande: la procura vuole appurare che il trasferimento ci sia effettivamente stato e che non si sia trattato di una mossa fittizia per non pagare le tasse sul suolo francese.