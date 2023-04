Gerard Piqué contro Shakira: “É stato duro, la mia ex é…”/ La replica all’attacco

Gerard Piqué torna a parlare di Shakira: l’affondo all’ex é piccantissimo e…

Gerard Piqué e Shakira tornano al centro dell’attenzione mediatica, con lo sportivo che attacca l’ex popstar e lei non lesina una pronta risposta, altrettanto piccata. La rottura tra l’ex calciatore spagnolo del Barcellona e la colombiana cantante dalla fama internazionale é diventato pane per i denti di appassionati ed esperti di gossip. Questo, in particolare con il rilascio della canzone-tormentone dell’anno musicale 2022/2023 della popstar, “BZRP Music Session #53″. Una vendetta di Shakira compiuta ai danni dell’ex con la cantante che ha reso pubblica, in quanto testo e musica del nuovo singolo, la storia del tradimento subito dall’ex. “Hai cambiato un Rolex con un Casio”, “Hai cambiato una Ferrari con una Twingo”, ogni riferimento nel testo della hit latin pop non é a caso e riferisce all’infedeltà che Shakira spiffera sul conto di Gerard Piqué, che allo stato attuale fa coppia fissa con la bionda Clara Chia Marti. E, intanto, sulla scia del gossip che i media accendono sugli ex, il calciatore rilascia una nuova intervista, dalle parole piccate sulla colombiana e i suoi fan, rei -a detta dell’intervistato- di avergli reso la vita complicata nell’ultimo periodo.

Gerard Piqué non risparmia i fan di Shakira

“Anche per quella canzone non ho affrontato momenti facili nell’ultimo periodo. L’anno passato è stato duro -é l’intervento testualmente ripreso da Pop crave, via Twitter- la mia ex è latinoamericana… tu non sai quello che ho subito sui social network”. E l’affondo del calciatore, che subirebbe minacce di morte per via del gossip sul privato, poi, così si estende ai danni dei fan della colombiana popstar: “Di gente che è fan della mia ex compagna, a loro non importa nulla. Quelli non hanno una vita, stanno lì con il telefono in mano. E che importanza posso dar loro? Zero. Non conoscono nulla della vita, sono come dei robot”. La conclusione dell’intervista, infine, infierisce: “Li tratto come se fossero degli automi”.

La reazione di Shakira? Non tarda ad arrivare. O almeno sembra proprio che Shakira replichi all’ex con il nuovo tweet, al grido di: “Sono orgogliosa di essere latinoamericana“.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

