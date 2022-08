Gerard Piqué, nuova fidanzata?/ Chi è la presunta nuova fiamma dopo Shakira

Gerard Piqué, avvistato con una donna: ecco chi è la nuova fiamma

Gerard Piqué si è separato da pochissimo con la nota pop star Shakira; proprio lei ha annunciato la rottura di cui si vociferava da mesi. Il comunicato recitava: “Siamo spiacenti di confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la vostra comprensione”. Dopo 17 anni d’amore, la coppia si è detta addio, ma non in modo semplice. I tabloid hanno spesso parlato di vere e proprie liti, anche legali e dei retroscena poco felici sulla fine della loro storia.

Dopo mesi, sembra che il calciatore sia stato avvistato insieme a un’altra donna. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornale The Sun che avrebbe anche rivelato l’identità della presunta nuova fiamma di Piqué. Chiara Chia Marti: questo il nome della donna che lavorerebbe come cameriera presso Kosmos (la società che gestisce il calciatore). La donna, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, starebbe anche studiando pubbliche relazioni ed ha solo 23 anni.

Gerard Piqué ha tradito Shakira con la sua nuova fidanzata?

Il calciatore è stato, dunque, da poco avvistato con la giovanissima 23enne Chiara Chia Marti che, con probabilità, potrebbe essere la donna con cui il calciatore avrebbe tradito Shakira. In effetti, i primi gossip sulla separazione della coppia, attribuivano proprio a lui il tradimento con una giovane cameriera.

Tutto lascerebbe pensare che sia proprio lei, la donna con cui è stato avvistato il calciatore, il motivo della fine della relazione tra Piquè e Shakira. I fan si sono in parte schierati con la pop star, vista appunto come la vittima di un tradimento; ma al momento non c’è certezza di nulla. Certo i pezzi del puzzle riconducono sempre a questa ragazza, anche le ultime indiscrezioni della stampa estera che sta cercando di ricostruire i fatti.

