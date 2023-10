Gerard Piqué, rovinosa caduta sul palco/ Fan di Shakira esultano: “Al Karma non si sfugge!”

Shakira, i fan non perdonano Gerard Piqué: il video della caduta é virale online

I fan di Shakira non perdonano il tradimento alla cantante colombiana di Gerard Piqué, tanto da gridare alla giustizia del karma contro l’ex calciatore del Barcellona. Accade relativamente ad una inaspettata caduta che vede Gerard protagonista a un evento legato al torneo Kings League. Il video del momento dell’accadimento, le cui immagini sono uno dei trend e thread di discussione accesa nel web, per i fan della latin-popstar bionda é la prova del nove che il “karma esiste” e che esso non faccia sconti a nessuno. Neache se si é famosi, come nel caso di Gerard Piqué.

Aurora Ramazzotti, toccante lettera per i 60 anni di suo padre Eros Ramazzotti/ "Il dolore che hai provato…"

Alla ricostruzione della “rovinosa caduta” , con i particolari che emergono dalle esclusive immagini dell’accadimento più virale del momento online, Gerard Piqué cade accidentalmente in un buco durante l’evento di lancio del suo torneo 7 contro 7 della Kings League Americas. Nel video che riprende il capitombolo, il 36enne in ascolto dell’ audio dello smartphone, forse di un vocale, registra un avvicinamento verso gli spalti nel tentativo di firmare una maglia a un tifoso, non rendendosi conto della fine del palco, per poi cadere “rovinosamente” per più di due metri.

CALCUTTA/ "Relax": quando gli ex giovani vanno in montagna a cercare il senso della vita

Nonostante la pericolosa caduta, Gerard Piqué si dichiara illeso rispetto all’accaduto, tanto da fare ironia riattivatosi via X, ex social Twitter: «Trucco di magia», scrive a margine delle immagini dell’accaduto l’ex calciatore del Barcellona, ridendo alla Benny Hill del momento per cui gli haters gridano, tra gli slogan, “al karma non si sfugge”.

Web in tilt per l’affaire Gerard Piqué

E com’era prevedibile che accadesse, intanto, non mancano le pronte reaction del popolo nel web, rispetto ai post che immortalano il frame della caduta. In un tripudio di interazioni degli internauti in replica alla caduta diventata di dominio pubblico, in rete, si registrano tra le reaction più disparate. Tra cui, le più aggreganti si direbbero quelle dei fan della latin popstar, Shakira, recentemente passata al centro del global gossip come la donna e mamma dei due figli 41enne, tradita dall’ex calciatore del Barcellona.

Laura Pausini punge i Maneskin: "Orgogliosa, ma non cantano in italiano"/ "No a duetti con rapper violenti"

«Non mancare di rispetto alla regina del palco e poi aspettarti che il palco ti rispetti», uno dei tweet più apprezzati, poi emerge il commento più forte: «Non puoi sfuggire al KARMA». “Lui mi ha chiesto di firmargli la maglietta”, é, intanto, la caption che l’ex storico di Shakira, “punito dal karma”, Gerard, correda al video delle immagini postato su X.

Me pidió que le firmara la camiseta. https://t.co/59aQQL6b8S — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 25, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA