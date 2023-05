Gerard Piqué, scatto di coppia con Clara Chia Marti/ Critiche dai fan di Shakira…

Gerard Piqué e Clara Chia Marti: nuovo scatto su Instagram

Continua a fare parecchio rumore la separazione tra Shakira e Gerard Piqué, a circa un anno dalla chiacchierata e fragorosa rottura. La cantante non ha esitato a lanciare frecciatine all’ex, come nella canzone di grande successo Bzrp Music Sessions Vol. 53, un vero e proprio dissing contro di lui, reo di aver frantumato in mille pezzi la loro storia d’amore in seguito ad un tradimento. La popstar, inoltre, ha deciso di lasciare Barcellona e di trasferirsi a Miami assieme ai due figli.

Shakira, stoccata a Piquè alla premiazione come Donna dell'anno/ "Il tradimento…"

Il calciatore, invece, ha ripreso in mano la sua vita dopo la fine di questo lungo e travolgente amore. E ha ritrovato il sorriso al fianco della nuova fidanzata, Clara Chia Marti. E, proprio nelle ultime ore, l’ex campione del Barcellona ha condiviso uno scatto di coppia su Instagram al fianco della sua nuova fiamma. Viso contro viso, i due appaiono sereni e felici, ma sotto il post si sono presto scatenate le feroci critiche degli haters.

Gerard Piqué contro Shakira: "É stato duro, la mia ex é..."/ La replica all'attacco

Critiche alla coppia da parte dei fan di Shakira

“Sarai sempre l’ex di Shakira“, “Ha i capelli più curati di lei“, ma anche “La cosa impressionante è che poi le “giovani” donne credono di aver già vinto stando con l’uomo sposato“: sono solo alcune critiche ricevute dalla coppia sotto il post condiviso su Instagram. Alcune sono rivolte a Gerard Piqué, e molte sono indirizzate invece a Clara Chia Marti, che per molti fan di Shakira non potrà mai sostituire la popstar.

Non è stato un anno semplice per l’ex calciatore che, oltre alle continue frecciatine della cantante, ha dovuto fare i conti anche con le numerose critiche seguite al tradimento. Ora, questa relazione con la nuova fidanzata non è vista di buon occhio dal vasto fandom di Shakira, che continua ad essere supportata da tutti coloro che le vogliono bene e che, assieme a lei, hanno sofferto per la fine di questo amore.

Shakira ha un nuovo compagno dopo Piqué?/ La pop star vola a Miami e...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerard Piqué (@3gerardpique)













© RIPRODUZIONE RISERVATA