Gerardina Trovato/ Appello Barbara D’Urso: “deve tornare a cantare” (Domenica Live)

Gerardina Trovato torna a sorpresa nel salotto di Domenica Live da Barbara D’Urso su Canale 5. Dopo l’annuncio choc di alcune settimane fa, la cantautrice catanese con la complicità della padrona di casa racconta cosa è successo e cosa sta per cambiare. “Le cose un pochino stanno migliorando” – dice Carmelita che prosegue rivelando – “tu sai che c’è una persona che conosco molto bene che si è offerto nel momento in cui riuscirai a fare una canzone e a produrla, hai anche chi ti farà un meraviglioso video gratuitamente, quindi a piccoli passi si sta riuscendo ad andare avanti”. Poi Barbara D’Urso precisa “tu continui a vivere in Sicilia, aiutata dagli amici”, ma la cantante di “Non ho più la mia città” ci tiene a sottolineare: “questo è quello che mi è successo adesso, ma io sono sparita da 20 anni!”.

Barbara D’Urso e l’appello per Gerardina Trovato

Barbara D’Urso durante la puntata di domenica 8 marzo 2020 di Domenica Live torna ad occuparsi della vicenda di Gerardina Trovato che, dopo il grande successo, vive in Sicilia grazie agli amici a agli 80 euro al mese della Caritas. La padrona di casa ha preso a cuore la storia della cantautrice a cui dice: “proprio perchè noi tifiamo per te, tifiamo che tu possa tornare ad essere la grande artista che sei stata, perchè hai scritto tantissimi pezzi, perchè la gente ti rivuole a Sanremo e vuole il tuo disco, noi stiamo cercando di supportarti in tutti i modi”. Un supporto che sembrerebbe aver avuto i primi importanti risultati, anche se Carmelita dice: “primo passo Gerardina è la tua situazione economica e fisica di dove dormi, ma per ora grazie a Domenica Live siamo riusciti ad avere una casa bella grande”, ma la cantante giustamente interviene “meglio una casa del cantiere, grazie ma bisogna mantenersi”. “La casa c’è, bisogna avere la possibilità di mantenerla, arredarla e magari ci sarà qualcuno che si offrirà per farlo. Ma ora farei un appello per la tua musica. Faccio un appello ai produttori, discografici, alle radio: ‘diamo una mano a Gerardina per far tornare a vivere il suo talento che è tantissimo. Aspetto che qualcuno si faccia vivo e aiuti Gerardina che deve tornare a cantare e non aspettare gli aiuti degli altri. Vogliamo vederla a Sanremo, ti accompagno io con la manina”. “Magari” dice Gerardina Trovato che non nasconde “magari un giorno avrò un uomo importante con cui condividere questa casa e poter condividere la vita”.

