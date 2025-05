Gerardina Trovato chi è: dal successo ai problemi di salute fino alle liti con la mamma Agata

Nel giorno del suo 58esimo compleanno, oggi martedì 27 maggio 2025, Gerardina Trovato è ospite nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona. Nata a Catania nel 1967 nella vita della cantautrice non sono mancati gli alti e bassi passando dal grandissimo successo grazie alla sua partecipazione a Sanremo nel 1993, con il brano Ma non ho più la mia città fino a lunghi periodi di assenza dovuti alla sua malattia per poi ritornare in auge negli anni 2000 con il brano autobiografico e struggente Cechi e Vampiri e poi scomparire di nuovo nell’oblio per affrontare la malattia. Ma nella vita privata Gerardina Trovato, che non si è mai sposata e non ha figli, complicato e conflittuale è stato il rapporto con la mamma.

Gerardina Trovato: “I miei genitori? Papà lo amavo, con mamma tanti conflitti”/ “Nel tempo è cambiata…”

La mamma di Gerardina Trovato era la signora Agata Russo scomparsa nel 2020. In un’intervista rilasciata alcuni anni fa a Domenica Live da Barbara D’Urso, la cantante aveva lanciato pesanti accuse contro la madre: “Sono costretta a chiedere aiuto a mia madre. Lei però non vuole aiutarmi, perché dice che ho bruciato tutto in droga e altri vizi.” L’aveva accusata di essere causa dei suoi problemi e di non fare nulla per poterli risolvere. Ed inoltre, sempre nel salotto di Barbara D’Urso, aveva aggiunto come le voci del suo presunto problema di tossicodipendenza siano partire proprio dalla madre: “Lei dice che ho sperperato tutto il suo patrimonio in droga […] Io non mi sono mai drogata invita mia, mai! Mi sarà fatta qualche canna a scuola”.

Gerardina Trovato ha un marito?/ La liaison con Alessandro Casadei, suo ex manager

Malattia Gerardina Trovato malattia, come sta oggi e cos’è la nevrosi ossessiva depressiva: “Paralizzata a letto”

Nei mesi scorsi dopo un lunghissimo periodo di assenza, ha parlato apertamente della sua malattia Gerardina Trovato in un numerose interviste. Ha confessato di soffrire da anni di nevrosi ossessiva depressiva, si tratta di una malattia di natura psichiatrica contraddistinto da una sintomatologia molto varia di sintomi emotivi e fisici che vanno dall’ansia al disagio marcato, la riduzione dell’appetito, perdita di energia, insonnia e profondo senso di fatica. È stata la stessa cantautrice ha parlare della sua malattia in un video social: “Ho perso chili e capelli…ho riportato danni fisici tra cui una citolisi epatica…mi ha tenuta paralizzata nel mio letto per sei mesi.”