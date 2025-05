Doveva spegnere 58 candeline e presentare anche il suo nuovo singolo; per Gerardina Trovato a La Volta Buona non è andato proprio tutto come previsto. Nel salotto di Caterina Balivo l’idea era quella di omaggiare la cantante con una gustosa torta di compleanno portata in studio da Carolina Rey, peccato che proprio ad un passo dal traguardo sia successo l’irreparabile. La conduttrice, in maniera del tutto involontaria è sfortunata, ha infatti fatto cadere la torta di compleanno per Gerardina Trovato.

Attimi di imbarazzo a La Volta Buona, Caterina Balivo gelata da quell’inconveniente imprevisto; la torta di compleanno di Gerardina Trovato era ormai irrecuperabile una volta caduta ma l’acume della conduttrice ha fatto la differenza. Per rompere quel momento di gelo si è letteralmente inventata un modo di dire per consolare la cantante: “Torta caduta, festeggiata fortunata!”, per poi aggiungere: “Basta una candelina e noi siamo felici lo stesso…”.

Nonostante il piccolo ‘incidente’ con la torta di compleanno, Gerardina Trovato è stata comunque felice di festeggiare i suoi 58 anni a La Volta Buona. “Ho vissuto dei compleanni terribili, questo è il più bello della mia vita!”. Parole toccanti quelle della cantante che ha poi ricevuto un altrettanto dolce videomessaggio di auguri da parte di una grande collega e amica, Manuela Villa: “Ho tanti ricordi con te, belli e anche brutti perchè eri tosta: però ti ho sempre voluta bene, e ancora te ne voglio. Ci sono dei messaggi di qualche mese fa che ancora non hai letto e ci tengo che tu lo faccia, io ci sono sempre per te, se potessi ti darei felicità e serenità”. Gerardina Trovato, a proposito dei messaggi non letti, ha specificato però di non averlo fatto di proposito; colpa dei milioni di messaggi ricevuti in questo periodo.