Negli anni novanta la sua voce ha impressionato pubblico e critica; un successo che sembrava incontrastato e destinato a scandire una crescita poderosa nel corso degli anni; è la storia di Gerardina Trovato che, a dispetto degli auspici, ha vissuto diverse complessità nella sua vita al punto da perdere contatto con la cresta dell’onda che in quegli anni aveva conquistato. Proprio la sua situazione è balzata al centro dell’attenzione mediatica qualche settimana fa attirando non solo la vicinanza di amici e colleghi ma anche alimentando le curiosità sul suo conto. In molti si chiedono se Gerardina Trovato ha un marito o dei figli; un tema, quello della vita privata, sul quale la cantante ha sempre preferito mantenere grande discrezione a dispetto della notorietà.

Gerardina Trovato e la vita privata: riservatezza e priorità alla carriera

Stando alle notizie reperibili, l’unica liaison nota di Gerardina Trovato è quella con l’ex suo manager Alessandro Casadei; attualmente nessuna traccia di un marito o di un possibile compagno. Inoltre, la cantante non ha mai avuto figli; ad oggi proprio con Casadei pare abbia un rapporto particolarmente florido, un rapporto trasformato in amicizia solida e viscerale. Il manager è stato infatti al fianco di Gerardina Trovato soprattutto nei momenti difficili e nelle fasi complesse raccontate di recente dalla cantante.

Poche informazioni sull’attualità sentimentale di Gerardina Trovato, non è detto però che oggi non ci sia un amore nella sua vita che però preferisce proteggere dall’attenzione mediatica. Spesso ha infatti raccontato di voler dare la priorità al mondo della musica, riprendendo le redini della sua carriera da cantante che diversi ostacoli della vita hanno particolarmente rallentato.