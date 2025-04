Una voce inconfondibile della musica italiana, che avrebbe meritato una storia fatta di ampi e costanti successi, è stata oggi accolta da Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona: Gerardina Trovato. La cantante parte da un racconto molto intimo, incentrato sul rapporto con i genitori; con il papà era qualcosa di speciale, meno con la mamma a causa di un rapporto conflittuale subentrato in gioventù e durato anche in età matura.

Gerardina Trovato ha un marito?/ La liaison con Alessandro Casadei, suo ex manager

“Papà lo amavo tantissimo, mi coccolava tanto da piccola; avevamo un rapporto meraviglioso perchè aveva due grandi teste. Purtroppo, al contrario di mia mamma, che comunque amavo in maniera incredibile; suonava il piano ma non ha mai lavorato un giorno…”. A proposito di sua mamma, Gerardina Trovato ha raccontato: ”Lei a modo suo sicuramente mi ha amato e coccolato, ma quando ero molto piccola, quando sono cresciuta e diventata più autonoma allora lì è cominciato un rapporto molto conflittuale”.

Chi è e che fine ha fatto Gerardina Trovato? La malattia e la cura sbagliata/ I farmaci la paralizzarono

Gerardina Trovato a La Volta Buona: “Forse ho trovato il produttore atteso per una vita, ad aprile esce il mio primo singolo…”

Gerardina Trovato – sempre a La Volta Buona – ha passato in rassegna la sua carriera arrivando ai tanti anni alla ricerca di un produttore senza trovare la strada giusta, suo malgrado. “22 anni alla ricerca di un produttore? Avevo 40 brani inediti da far uscire ed è ovvio che miravo a fare album, non volevo fare il ‘singoletto’ per vedere come sarebbe andata per poi fare un disco solo dopo. Mi sono sentita dire brutte cose, non posso entrare nello specifico perchè siamo in tv…”.

Perchè Gerardina Trovato è assente a Ora o mai più?/ Marco Liorni svela il motivo: "Ha deciso che..."

Grazie a due persone che hanno preso a cuore la sua situazione, Gerardina Trovato ha oggi anticipato a La Volta Buona una lieta notizia: “Forse ho trovato il produttore che ho aspettato tutta la vita”. Un traguardo che passa, appunto, per la vicinanza di due volti importanti della musica italiana: “Il primo è Beppe Vessicchio che, pur non conoscendomi, quando gli ho scritto mi ha richiamata dopo 5 minuti”. Del secondo invece non ha potuto fare il nome, ma ha spiegato: “E’ molto importante e segue un artista molto importante”… Entrambi mi hanno detto: ‘vedere e sentire, tu qui non troverai quello che cerchi’, e avevano ragione”. Ed ecco la notizia che Gerardina Trovato sperava di poter dare da tempo: “Ad aprile, finalmente, uscirà il mio primo singolo”.