Gerardina Trovato/ L’incubo sfratto: “Da mia madre voglio amore, non soldi” (Live)

Gerardina Trovato oggi torna a “Live Non è la D’Urso”, trasmissione che nei giorni scorsi l’ha mandata a Sanremo nei giorni del Festival. Lei era una delle persone che si trovavano all’interno della limousine mandata da Barbara D’Urso. Da lei aveva raccontato infatti di aver realizzato molte canzoni, ma di non avere i soldi per produrle e farci un disco. Inoltre, si era proposta per il Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus, venendo però scartata. Ma questi sono giorni delicati per la cantante che è caduta in disgrazia. Gerardina Trovato deve infatti affrontare lo sfratto dalla casa a Portopalo in cui abita da 4 anni: il 9 marzo andrà in udienza davanti al Tribunale di Siracusa per questa vicenda. A difenderla, come riportato da Ragusanews, l’avvocato aretuseo Walter Orlando. In questi giorni sono state sbrigate le formalità, peraltro con tempi molto celeri. Intanto tiene banco anche lo scontro a distanza con la mamma Agata Russo, la quale sostiene di aver supportato moralmente ed economicamente la figlia.

GERARDINA TROVATO: “DA MIA MADRE VOGLIO AMORE”

La signora Agata Russo ha raccontato, anche attraverso i suoi legali, di aver sostenuto ingenti esborsi economici per aiutare la figlia Gerardina Trovato. E di aver assolto al suo ruolo di genitore anche quando la figlia ha avuto delle grosse difficoltà. Dal canto suo la cantante lamenta un mancato supporto anche affettivo: «Da mamma non voglio soldi, ma amore», ha raccontato recentemente ai microfoni di Ragusanews. La sua storia si dipana dunque tra la voglia di riscatto e una battaglia familiare. A sostenerla c’è invece il suo ex manager, Alessandro Casadei, il quale parla di «mesi di imbarazzante quanto dannoso silenzio», riferendosi alla famiglia di Gerardina Trovato. A Siracusanews afferma che la cantante ha cercato di contattare la famiglia, anche attraverso il parroco del paese. I tentativi però sono andati a vuoto. Ma Casadei racconta anche di uno scambio di sms che ha avuto lui stesso con la zia di Gerardina Trovato e un’altra persona non identificata, perché non riusciva a mettersi in contatto con la madre dell’artista.

GERARDINA TROVATO E L’INCUBO SFRATTO: PARLA L’EX AGENTE

Ma Alessandro Casadei non ha avuto alcuna risposta. Un sms è arrivato invece al parroco, don Gianluca Manenti, da un numero di telefono non bene identificato. «Buonasera. Oggi la signora Agata è andata dai carabinieri e dai servizi sociali di Tremestieri Etneo. Loro si metteranno in contatto con i colleghi di Portopalo per verificare la situazione descritta e vedere come poter intervenire. Contestualmente, con la documentazione prodotta, l’avvocato inizierà le necessarie pratiche. Ci sentiamo per aggiornamenti». Questo il contenuto del messaggio che Casadei ha riferito a Siracusanews. Inoltre, ha spiegato che la pratica è arrivata subito all’assistente sociale che lo ha convocato, del resto i fatti accaduti a Gerardina Trovato erano noti nella piccola città. Tutti peraltro si sono mobilitati per lei. Ora però attorno alla sua figura si è aperto un caso che la vede contrapposta alla sua famiglia: «Non è sicuramente questo di cui abbisogna Gerardina», ha spiegato l’ex manager della Trovato.



