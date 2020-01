Gerardina Trovato “Malata e senza soldi”/ Esclusa da Sanremo “Vogliono interdirmi”

Intervista sfogo rilasciata in queste ore dalla cantante Gerardina Trovato. La 52enne catanese ha spiegato di essere rimasta molto amareggiata dall’esclusione del Festival di Sanremo 2020, in onda il prossimo mese di febbraio. La Trovato sperava infatti di poter salire sul palco dell’Ariston per far fronte ai suoi problemi economici, e nel contempo, come “cura” per via del suo precario stato di salute. “Ho avuto una nevrosi ossessiva depressiva – ha raccontato ai microfoni del quotidiano Il Messaggero – ho perso chili e capelli e ho riportato danni fisici, compresa una citolisi epatica. Anche dal punto di vista economico me la passo malissimo. Ho finito tutti i soldi che avevo”. La Trovato aveva raggiunto una discreta popolarità negli anni ’90, grazie alla partecipazione al Sanremo ’93, durante il quale si classificò seconda fra le nuove proposte.

GERARDINA TROVATO: “MI SONO RITROVATA SENZA UN CENTESIMO”

Quindi di nuovo a Sanremo nel ’94 e nel 2000, poi una serie di lavori che non hanno avuto fin troppo successo, fra cui l’ultimo disco nel 2008. I problemi della cantautrice sono iniziati, racconta la stessa, quando ha deciso di lasciare la sua vecchia etichetta: “Nel giro di poco tempo mi sono ritrovata senza un centesimo. Sui giornali e sulle riviste cominciarono ad uscire foto che mi ritraevano con qualche chilo in più e poco curata: ‘Ecco come si è ridotta’, dicevano. Finii per diventare una cavia da laboratorio per gli psichiatri. Mi hanno ridotta malissimo”. Una situazione davvero precaria quella in cui vive al momento la Trovato: “I debiti si accumulano. La Caritas mi dà 80 euro al mese: troppo pochi per mangiare, pagare l’affitto e affrontare le varie spese”. Per partecipare al Festival di Sanremo aveva presentato addirittura ben 24 tracce diverse: “Ma non ne è stata scelta nemmeno una.. Mi hanno fatto sapere che ero stata esclusa con un messaggio: ‘Ci dispiace'”. E negli ultimi tempi la situazione sembrerebbe essere completamente degenerata: “Vogliono farmi interdire”, è il grido disperato della Trovato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA