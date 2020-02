Gerardina Trovato sfrattata/ “Ho avuto una nevrosi ossessiva depressiva, ho perso chili e capelli e…”

Gerardina Trovato ha già subito lo sfratto: dopo aver raccontato la sua storia in tv, la cantante rifiutata al prossimo Festival di Sanremo è stata raggiunta da un avviso di sfratto. Viste le sue condizioni di salute e le gravi difficoltà economiche, l’artista ha già annunciato ai microfoni di Domenica Live di volersi opporre all’ingiunzione. “Ho avuto una nevrosi ossessiva depressiva, ho perso chili e capelli e ho riportato danni fisici, compresa una citolisi epatica”, ha detto infatti a Il Messaggero, “anche dal punto di vista economico me la passo malissimo. Ho finito tutti i soldi che avevo e sono costretta a chiedere aiuto a mia madre. Lei però non vuole aiutarmi, perchè dice che ho bruciato tutto in droga e altri vizi”. Dopo aver vissuto tanti anni a Roma, la Trovato è stata costretta a vendere la casa per pagare i debiti. Così è andata in affitto a Portopalo di Capo Passero, nella sua Sicilia, dove i debiti si sono accumulati giorno dopo giorno. Adesso l’artista vive con quegli 80 euro che le dà la Caritas, troppo pochi per tutte le spese che deve sostenere. Diversa la versione della madre Agata Russo, che tramite l’avvocato Alberto Finocchiaro, ha smentito di non aver mai aiutato Gerardina. Anzi, l’avrebbe sostenuta di continuo sia dal punto di vista morale che economico. “Non è mai stata lasciata da sola, ma è sempre stata aiutata e sostenuta nella realizzazione dei propri obiettivi di vita e professionali”, ha scritto il legale nella nota.

GERARDINA TROVATO: “MI HANNO FATTO UN ESPOSTO PER ESTORSIONE”

Sono trascorsi 11 anni dall’ultima apparizione televisiva di Gerardina Trovato, almeno per quanto riguarda la sua carriera. Di recente è stata ospite di alcuni salotti per parlare dei problemi economici che sta vivendo, mentre l’ultima volta che ha imbracciato il microfono sul piccolo schermo riguarda l’ospitata a I migliori anni di Carlo Conti. “Mi hanno fatta fuori. Allora non stavo così male”, ha detto già qualche anno fa a Sorrisi, “mi hanno abbandonata. Io avrò fatto tutti gli errori di questo mondo, ma li ho pagati. Anche altri artisti non sono stati dei santi, ma i loro manager non li hanno mollati. Io, invece, sono stata abbandonata. Dicevano ‘Tanto è brava, ce la fa da sola’. Invece un artista va seguito. Oggi, 2 febbraio 2020, la madre di Gerardina Trovato sarà ospite di Domenica Live per parlare di quanto sta accadendo. Mentre il pubblico richiede a gran voce che Gerardina venga accolta fra i Big di Sanremo, la donna che le ha dato la vita ha scelto di dire la sua in merito al mancato aiuto che la cantante ha lamentato, puntando il dito proprio contro di lei. “Sono andata da lei per parlare, ma non si è seduta neanche per un minuto, andava avanti e indietro. Ho cercato di farla sedere, l’ho presa per un braccio, ma in maniera leggera, non sono mica una violenta, ma lei si rifiutava”, ha raccontato la cantante a Fanpage. Agata Russo però le avrebbe dato un rifiuto, supportata poi da alcune persone presenti in quel momento in casa sua. “gente che pensa che siccome sono Gerardina Trovato e non sono a Sanremo da 20 anni, sono come un animale dello zoo”, continua, “ma non sono un fenomeno da baraccone. A quel punto hanno chiamato i carabinieri e mi hanno fatto un esposto per estorsione”. Secondo la sua versione dei fatti, la madre avrebbe chiamato anche gli assistenti sociali e avrebbe parlato della sua dipendenza dalla droga. Tesi negata dall’artista: ipotizza invece che servisse per farla interdire.

