Gerardo Acampora, chi è l’amministratore delegato di Megic Pizza/ “Produco uno dei cibi più amati al mondo”

Gerardo Acampora di Megic Pizza a Boss in Incognito

Gerardo Acampora è il protagonista dell’ultima puntata di “Boss in incognito“, il docu-reality condotto da Max Giusti su Rai2. Nel quarto ed ultimo appuntamento come sempre vedremo la storia un imprenditore che ha deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Questa volta tocca a Gerardo Acampora, amministratore delegato di Megic Pizza, azienda che produce pizza fresca da banco destinata alla grande distribuzione. La pizzeria ha la sede centrale nella zona industriale di Gorizia e conta al suo interno circa settanta dipendenti. Un’azienda diventata sempre più importante quella di Acampora visto che Megic Pizza produce trentamila pizze artigianali al giorno, distribuendole in tre continenti.

Il boss in incognito Acampora durante la puntata incontrerà i suoi dipendenti: a cominciare da Alexandru, che gli insegnerà a imballare le pizze per la spedizione, Tatiana, che lo istruirà nella preparazione degli ingredienti, e Pina, che gli mostrerà il confezionamento sottovuoto delle pizze. Al suo fianco anche Max Giusti che prima lo affiancherà nella preparazione dell’impasto e nella spianatura delle pizze, e poi Dorotea, alla farcitura manuale.

Chi è Gerardo Acampora di Megic Pizza?

Ma chi è Gerardo Acampora, AD di Megic Pizza? A raccontare qualcosa in più sul suo conto ci ha pensato proprio l’imprenditore. Come si legge dal sito ufficiale, infatti, Acampora parlando di sè scrive: “sono un imprenditore del settore alimentare e produco uno dei cibi più amati al mondo, la pizza! Nasco tra i tavoli del locale dei miei genitori, napoletani di origine e friulani d’adozione, che mi hanno insegnato il rispetto del lavoro e la magia della pizza. Nel 1999 capisco che la vita della pizzeria mi sta stretta e, con mio papà, fondo la mia piccola azienda di pizze fresche in ATM.

L’idea funziona, i nostri prodotti piacciono e l’attività ingrana”.

Gerardo Acampora, l’innovazione che gli cambia la vita e il business

L’idea di Gerardo Acampora funziona, ma lui non si accontenta. “Sono un ariete, sempre alla ricerca di nuove sfide e di nuovi progetti. Ma spiano pizze come un matto per 10 ore al giorno e non ho tempo. Devo trovare una soluzione ma con un sistema diverso da tutti i miei competitors. Brevetto una macchina per la stesura a freddo dell’impasto, così non devo più allargare palline e posso impiegare il mio tempo nello studio e nella formazione. Un giorno in spiaggia osservo due ragazzi giocare. Uno mangiava un gelato e l’altro una pizza…idea! Ho creato la pizza sullo stecco l’ho brevettata e sei mesi dopo ho chiuso un accordo con una holding internazionale per la realizzazione di un sistema di produzione industriale da 10.000 pezzi/ora. Intanto la mia azienda M.e.g.i.c. Pizza continuava a crescere ed io con lei”.

Un durissimo lavoro che viene premiato visto che Megic Pizza ha ricevuto il certificato Italian Identity Index, il sigillo distintivo del saper fare italiano, una grande soddisfazione che fa del prodotto un paladino del Made in Italy a livello internazionale!











