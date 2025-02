Nelle ultime ore è arrivata la notizia che l’ex cancelliere tedesco socialdemocratico Gerhard Schroder – nell’ultimo periodo al centro di accesi scontri in merito alle sue posizioni filorusse, ma ci torneremo – è stato ricoverato in una clinica specialistica in Germania in relazione ad un severo burnout che lo affliggerebbe: la notizia è stata affidata alla stampa dal suo legale – il dottor Hans-Peter Hube – che citato la diagnosi pronunciata dai medici dell’ex cancelliere Gerhard Schroder; sottolineando – peraltro – che né oggi né in un futuro prossimo sarà in grado di sottoporsi all’audizione lungamente attesa dal popolo tedesco.

Partendo proprio dalle parole del legale di Gerhard Schroder, in una breve nota – nella quale ci tiene a precisare che la famiglia esige il massimo riserbo possibile sulle sue condizioni di salute – ha spiegato che il suo assistito presenterebbe i sintomi tipici del burnout dal “profondo esaurimento” fino alla “grave mancanza di energie”: sintomi – spiega ancora Hube – che si ripercuotono sulle sue capacità di “concentrazione e memoria”, ma anche sulla possibilità di dormire; il tutto per precisare che in tali condizioni gli sarebbe impossibile sopportare “lo stress fisico e psicologico di un interrogatorio lungo“.

Chi è Gerhard Schroder: l’ex cancelliere tedesco e i suoi legami (mai rinnegati) con la Russia di Putin

Il riferimento del legale di Gerhard Schroder è all’audizione programmata lo scorso 24 gennaio nella commissione d’inchiesta aperta in Germania sui legami dell’ex cancelliere con la Russia per la costruzione dell’ormai abbondantemente noto gasdotto Nord Stream 2 che era già stata annullata pochi giorni prima dallo stesso politico adducendo a dei non meglio precisati – e che ora trovano una spiegazione chiara – problemi di salute: attualmente non è chiaro se l’ex cancelliere si sottoporrà mai all’interrogatorio, soprattutto a fronte di una diagnosi così grave all’età di quasi 81 anni.

La parentesi di Gerhard Schroder negli uffici della cancelleria tedesca è durata dal 1998 al 2025 quando guidò una coalizione a maggioranza socialdemocratica formata assieme al supporto dei Verdi: dopo la fine del suo mandato si sarebbe ampiamente concentrato sulle attività energetiche intessendo profondi rapporti con la Russia di Putin; mentre in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina – che non ha mai veramente condannato pubblicamente – è finito al centro di una bufera che l’ha allontanato dal suo stesso partito e – quasi – completamene isolato.