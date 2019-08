German Denis alla Reggina/ Ufficiale, torna El Tanque “Non potevo dire di no”

German Denis torna in Italia, e riparte dalla Serie C. L’attaccante argentino, ex tra le altre di Napoli e Atalanta, ha firmato un contratto con la Reggina, noto club di Reggio Calabria che milita nel terzo campionato per importanza d’Italia. Dopo una buona stagione in Perù, fra le fila dell’Universitario, in cui ha disputato 25 gare, segnando 13 reti, El Tanque (il carroarmato, così come viene soprannominato lo stesso per la sua esplosività sotto rete), è pronto a rimettersi in gioco all’età di 38 anni. “Nella mia testa non è un addio – le parole dello stesso calciatore sudamericano, riportate dal collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio – ero felice all’Universitario e a combattere per il campionato, ma ho ricevuto la chiamata della Reggina e ho deciso di tornare in Italia. Mi sono stati offerti due anni di contratto e mi trasferirò con la mia famiglia. Sono decisioni personali e sarò sempre grato a questo club”.

GERMAN DENIS ALLA REGGINA, UFFICIALE

L’operazione è già stata ufficializzata, come da breve nota apparsa sul sito web della stessa squadra calabrese: “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive di Germán Gustavo Denis. Il calciatore si lega al club con un contratto biennale”. Denis ha giocato per la prima volta in Italia fra le fila del Cesena, a partire dal gennaio del 2002 fino all’estate del 2003: in una stagione e mezzo ha disputato 29 partite, segnando tre marcature. Quindi il ritorno in Italia, dalla porta principale, nell’estate del 2008, quando il Napoli decise di concedere una chance al carro armato, acquistando a titolo definitivo. Al San Paolo vi rimase due stagioni condite da 63 partite e 13 gol, prima di essere ceduto in comproprietà nel 2010 all’Udinese, con cui giocò fino alla fine della stagione. Nell’estate 2011, quindi, il trasferimento all’Atalanta, la squadra con cui meglio riuscì ad esprimersi: fino al 2016 furono infatti 56 le reti messe a segno in 153 partite.

