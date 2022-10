Germana Schena, chi è la moglie di Fausto Leali/ “Eravamo in macchina e…”

Chi è Germana Schena, la moglie di Fausto Leali

Germana Schena è la moglie di Fausto Leali. Per il cantante si è trattato del terzo matrimonio dopo due amori finiti. Dal 1968 al 1983 è stato legato a Milena Cantù, ex di Celentano, da cui ha avuto le figlie Deborah e Samantha. In seguito ha sposato Claudia Cocomello che gli ha regalato i figli Francis Faustino e Lucrezia. Due matrimoni alle spalle, la voce di A Chi incontra Germana Schena per la prima volta nel 2001, quando la donna entra nella band dell’artista bresciano come corista. L’addio momentaneo due anni dopo per seguire la sua gravidanza: in quel periodo alla Schena subentra una sua amica. Pochi anni dopo la nascita del figlio, Fausto Leali chiama Germana Schena invitandola a ritornare a causa dell’infortunio alla gamba accorso all’amica e corista.

Il ritorno nella band, coincide con l’esplosione di una passione travolgente tra Fausto Leali e la Schena durante il viaggio in auto per una data. In quel momento erano entrambi single e si sono avvicinati molto, per poi capire di essere fatti l’uno per l’altra. Fausto Leali, però, per un certo periodo di tempo ha deciso di mantenere privata la sua vita sentimentale e non si è mai sbilanciato troppo al riguardo. Dopo quel fatidico viaggio è iniziata la loro storia d’amore che li ha portati alle nozze celebrate a Foggia nel 2014.

Germana Schena e l’incontro con Fausto Leali: “Eravamo in macchina e…”

Germana Schena ha avuto sempre una forte passione per la musica tanto da intervallare le lezioni a scuola con quelle di canto. Della vita professionale di Germana, inoltre, non abbiamo moltissime informazioni. Sappiamo che è entrata a far parte dell’entourage di Fausto Leali diventando una delle sue coriste. Ospite da Barbara D’Urso, Fausto Leali parlando del loro primo incontro aveva dichiarato: “Una volta eravamo in macchina, in una curva ci siamo “avvicinati”. Da lì è nato un matrimonio”. La coppia ha una differenza d’età di 30 anni ma questo non ha frenato il sentimento che li unisce.

Quando Germana e Fausto si sono conosciuti entrambi erano impegnati e quindi i due hanno avuto un rapporto puramente professionale. Nonostante i 30 anni di differenza, infatti, i due sono riusciti a trovare un proprio equilibrio per essere felici.











