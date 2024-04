Germana Schena, chi è la moglie di Fausto Leali/ “Il primo bacio ce lo siamo dati a Napoli…”

Germana Schena, chi è la moglie di Fausto Leali: il primo incontro nel 2001

Fausto Leali, oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1, ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata. Il cantante si è infatti sposato per ben tre volte, prima con la cantante Milena Cantù, da cui sono nate le sue prime due figlie Deborah e Samantha, e poi con la italo-canadese Claudia Cocomello, da cui sono nati Lucrezia e Francis Faustino. Ora, invece, l’interprete di A chi è felicemente sposato con la moglie Germana Schena, al suo fianco ormai da diversi anni.

A fare incontrare Fausto Leali e Germana Schena è stata proprio la musica, passione che hanno in comune. Lei è infatti una vocalist e ha a lungo lavorato come corista nella band del cantante. La coppia si conobbe per la prima volta nel 2001 e, nonostante i 30 anni di differenza, che per loro non hanno mai rappresentato un peso, hanno dato vita ad una romantica storia d’amore. Germana lasciò la band per soli due anni, per poi essere richiamata da Leali: da quel momento nacque una collaborazione professionale che li portò ad innamorarsi, essendo in quel periodo entrambi single.

Germana Schena, moglie di Fausto Leali: “Ha una grande cura di me“

Fausto Leali e la moglie Germana Schena sono convolati a nozze il 14 giugno 2014 e, quest’anno, festeggeranno i 10 anni di matrimonio. “Germana ha una grande cura di me – ha raccontato il cantante a Oggi è un altro giorno, in un’intervista dello scorso giugno 2023 – Noi lavoriamo anche insieme e quindi stiamo insieme ventiquattro ore su ventiquattro, ma è dura per lei sopportarmi. Non credo di essere mai stato amato così tanto. Sono un ragazzo fortunato“.

Galeotta per il loro amore fu sicuramente la musica, ma anche un viaggio in macchina che li ha fatti innamorare: “È sempre stata bellissima ed io che sono uno che guarda le cose belle sono rimasto affascinato dalla sua bellezza e bravura. All’inizio, però, io ero impegnato e quando io e la mia compagna dell’epoca ci siamo lasciati, mi sono fatto avanti. Il primo bacio ce lo siamo dati a Napoli, in una macchina. C’eravamo noi due, l’autista e una sua amica”.

