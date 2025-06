Tutto su Germana Schena, la moglie di Fausto Leali: dal primo incontro al matrimonio fino all'ultima dedica d'amore.

Fausto Leali, come ha più volte spiegato lui stesso, ha trovato il grande amore quando ha incontrato Germana Schena, una donna più giovane di lui di 30 anni con cui, però, il sentimento è stato forte sin dal primo incontro. L’artista e Germana Schena si sono incontrati per la prima volta quando lui la scelse come corista. All’epoca, però, entrambi erano impegnati con altre persone ed erano semplicemente colleghi. Dopo la fine di quella relazione e la nascita del figlio Andrea, Germana è tornata a lavorare con Fausto Leali con cui, poi, è scattata la fatidica scintilla che li ha portati a convolare a nozze nel 2014.

Inizialmente, però, Leali non aveva molta voglia di sposarsi come ha raccontato lui stesso nella puntata de La volta buona trasmessa ad aprile 2024: “Una volta eravamo in macchina e in una curva ci siamo ‘avvicinati’. Da lì è nato un matrimonio. Germana per un po’ di tempo è stata la mia corista, lei ha avuto una relazione e un figlio. Poi ci siamo innamorati e ci siamo sposati dopo un periodo di fidanzamento. Sapevo che ci teneva tantissimo: io arrivavo da un matrimonio e da una convivenza lunga, non mi andava tanto di sposarmi. Poi ho pensato: perché no?“.

La dedica di Germana Schena a Fausto Leali

La differenza d’età tra Germana Schena e Fausto Leali non è mai stato un problema. Dal primo bacio al matrimonio, il passo è stato breve e, a distanza di anni, i due sono sempre più innamorati, uniti e complici. Anche sui social si mostrano spesso insieme condividendo con i fan contenuti di coppia.

L’ultima a farlo è stata proprio Germana che, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram (la foto che vedete in alto, ndr) ha non solo augurato buon anniversario di matrimonio al marito, ma gli ha fatto una vera dedica d’amore. “Oggi 14 giugno 2025, 11 anni meravigliosamente insieme. Buon anniversario amore mio e grazie per tutto ciò che sai regalarmi ogni giorno”, ha scritto Germana.

