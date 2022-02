Germana Schena, chi è la terza moglie di Fausto Leali/ “La ragazza giusta”

Germana Schena è l’attuale moglie di Fausto Leali che è stata per qualche tempo una delle coriste della band del cantante e dopo l’amicizia tra i due è scoppiato l’amore nonostante la grande differenza di età che c’è tra di loro, quasi 30 anni di differenza, che però non sembra essere un problema per la coppia.

Il cantante a Barbara D’Urso ha raccontato il momento in cui tra i due è scoppiato l’amore dicendo: “Una volta eravamo in macchina, in una curva ci siamo avvicinati. Da lì è nato un matrimonio”. La donna, in merito al suo matrimonio con il cantante ha raccontato come il suo lavoro nel team di Fausto Leali fosse iniziato, poi successivamente interrotto per la sua gravidanza e successivamente ripreso nel 2005, un periodo faticoso per Germana che ha dovuto portare avanti due diverse tournée che si è concluso però con la nascita dell’amore tra lei e il cantante.

Il matrimonio tra Germana Schena e Fausto Leali è stata una cerimonia intima per festeggiare solo con i familiari, come ammesso dallo stesso artista durante un’intervista a Repubblica: “Una cerimonia ristretta con solo i nostri famigliari a Genova. E le foto date in esclusiva a Tv Sorrisi e Canzoni. Me ne sono pentito, se mi sposassi ora mi scatenerei. Ma mi sono sposato tre volte, può bastare”.

Il cantante parlando del suo rapporto con la moglie Germana Schena ha rivelato: “Sono geloso, possessivo, ho molti difetti, ma lei non mi dà motivo di esserlo. Se lei è gelosa di me? Ammetto che all’inizio non ero convinto del nostro fidanzamento e qualche scappatoia c’è stata. Non credo che ci siano state anche da parte sua, è una persona più sana di me”. Fausto Leali ha anche rivelato, dopo 2 matrimonio: “Ho capito che avevo trovato la ragazza giusta”.

