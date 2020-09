Germana Schena difende il marito Fausto Leali/ “Ha sbagliato ma non è razzista!”

Fine dei giochi per Fausto Leali che nella diretta di ieri, 21 settembre, è stato ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip. Le parole dette durante una chiacchierata con Enock e altri ragazzi della Casa hanno sollevato un vero e proprio polverone e portato il programma alla drastica decisione. Leali ha giustificato le sue dichiarazioni, dette senza alcuna malizia, ma la decisione era ormai già presa. E mentre la discussione impazza sul web, sua moglie Germana Schena ha deciso di rompere il silenzio su quanto accaduto. La donna è intervenuta in esclusiva attraverso le pagine del settimanale Chi in edicola domani, 23 settembre, per chiarire che suo marito non è affatto razzista, come qualcuno ha scritto sul web.

Germana Schena difende Fausto Leali: “Non è venuta fuori la sua personalità”

“Mio marito ha sbagliato, è vero, ma non è un razzista, la sua musica oltretutto affonda le radici proprio nel blues.” ha dichiarato Germana Schena alle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. La donna si è poi espressa anche sulle parole dette da Fausto Leali su Mussolini sempre nella Casa del Grande Fratello Vip. “non è neanche un fascista, Fausto in 50 anni di carriera non si è mai schierato politicamente”, ha affermato la donna. Ha tenuto infine a spiegare che suo marito “Era partito con l’intenzione di divertirsi, lui è abituato a stare con i giovani, invece si vede che trovarsi chiuso lì dentro con persone con cui non ha confidenza l’ha messo a disagio e ha fatto delle gaffes, anche importanti. In realtà è un uomo buono, generoso, mentre nella Casa l’ho visto nostalgico, pensieroso… Insomma, non è certo venuta fuori la sua vera personalità”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA