Germana Schena, la terza moglie di Fausto Leali/ Un’unione anche professionale

Decidere di collaborare con il partner anche a livello professionale può essere difficile proprio perché si può finire per portare tra le mura domestiche i problemi che possono nascere sul lavoro. A volte, però, unioni di questo tipo possono avere successo e invertire questa tendenza. Ne sanno qualcosa Fausto Leali e la sua terza moglie, Germana Schena, legati da un amore fortissimo nonostante la grande differenza d’età (ben 30 anni).

Tutto tra loro è nato per caso, come aveva dichiarato lei stesso, che oggi è la manager del cantante, in un’intervista. Il loro primo bacio è infatti arrivato mentre stavano facendo un viaggio in macchina, colti da un’attrazione che li ha fatti avvicinare. In un primo momento, però, entrambi erano già impegnati, ma hanno capito di non poter fare a meno l’uno dell’altra.

A unire Germana Schena e Fausto Leali non c’è solo il loro amore, ma anche la comune passione per la musica. La donna, infatti, inizialmente una delle coriste del cantante, ma è stato proprio lavorando fianco a fianco con lui che ha capito quali fossero i suoi sentimenti.

Il loro rapporto è nato in modo graduale, ma è stato proprio questo a renderlo più forte: “Mi sono affezionato a questa ragazza, mi sono avvicinato, le ho fatto il filo e poi, quando è arrivato il momento giusto, l’ho sposata – ha dichiarato a Barbara D’Urso, ospite di ‘Domenica Live’ -. Ammetto che all’inizio non ero convinto del nostro fidanzamento. Allora lì qualche ‘scappatoia’ c’è stata. Non credo che ci siano state anche da parte sua, lei è una persona più sana di me. Poi ho capito che avevo trovato la ragazza giusta”.

