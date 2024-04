GERMANA SCHENA, MOGLIE DI FAUSTO LEALI/ Lui a Da noi a ruota libera: “Si occupa di me, è la mia forza”

Ospite della puntata di questa domenica 7 aprile di Da noi a ruota libera, Fausto Leali ha ripercorso la sua carriera, lunga quasi sessant’anni, ma anche la sua vita privata soprattutto la storia d’amore con la moglie Germana Schena, sua ex corista. “Quest’anno festeggeremo 10 anni di matrimonio. È un anno di anniversari.”

E poi ha confessato a cuore aperto: “Noi cantiamo insieme da più di vent’anni. Poi io mi sono legato molto a lei e dopo un po’ di fidanzamento abbiamo deciso di sposarci. Lei è molto più giovane di me quindi ha una forza incredibile ed io che sono un pigro pazzesco dico sempre ‘fai tu amore’. Lei si occupa di me in tutto. È una grande forza.” (Agg. di Liliana Morreale)

Germana Schena, chi è la moglie di Fausto Leali

Germana Schena è la terza moglie di Fausto Leali, un matrimonio arrivato dopo la fine di due precedenti relazioni del cantante, dalle quali rispettivamente sono nati due figli, ha spesso raccontato nelle varie interviste a proposito di questo amore, che, nonostante la differenza di età di 30 anni, è un rapporto stabile e solido nel quale c’è rispetto e collaborazione. L’ex corista e vocalist del celebre artista, ha sottolineato anche di essere stata corteggiata a lungo prima di accettare un fidanzamento, perché era un momento difficile e tutti e due uscivano da altre storie lunghe.

Ma in particolare fu un episodio a far scoppiare la passione, un avvicinamento mentre i due viaggiavano in macchina e ci fu il primo bacio. Successivamente il coronamento del sogno con le nozze da favola, avvenute a giugno del 2014 a Foggia, sua città natale. Germana Schena ha affermato diverse volte di aver avuto dubbi sul futuro della relazione inizialmente, soprattutto perchè Fausto Leali aveva altre frequentazioni, ma poi, come dichiarò all’epoca dell’annuncio del matrimonio: “Ho capito che c’era qualcosa di più tra di noi“.

Germana Schena, moglie di fausto Leali: “Avevo dubbi all’inizio, ma poi ho capito che lui era sincero”

La moglie di Fausto Leali, Germana Schena, nonostante sia rimasta spesso fuori dalle scene per non rendere pubblici i dettagli della sua vita privata, ha comunque rivelato alcuni particolari alla stampa sull’inizio del loro rapporto sentimentale. In particolare, ha detto che, dopo il primo incontro: ” Era la prima volta che mi sentivo davvero rinascere e finalmente provavo di nuovo qualcosa dopo la rottura della mia precedente relazione“. Una relazione dalla quale ha avuto anche un figlio.

E proprio per la gravidanza fu costretta ad abbandonare momentaneamente la carriera da vocalist nella band di Leali. Successivamente però, una volta tornata in tournèè sboccia l’amore. La certezza che quella potesse diventare una storia duratura, come ha detto alcune volte anche in tv è stato quando: “Ho avuto la certezza che si trattava di qualcosa di sincero perchè quando mi invitava non dovevamo nasconderci e mi presentava a chiunque“. Leali ha più volte confermato che questa relazione è solida, nonostante la sua gelosia, soprattutto per la differenza di età, ma che comunque: “Lei non mi da motivo di preoccupazione”.

